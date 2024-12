Amici 24, Alessia lascia temporaneamente il talent di Canale 5: ecco il motivo

Come riportano le notizie trapelate in rete, un'allieva di Amici 24 che è seguita dalla Maestra Celentano si prende una piccola pausa dal talent per volare a Sarajevo: ecco perchè.

Che sia una delle ballerine più talentuose di Amici 24 è un dato di fatto. Alessia Pecchia sta animando il programma di Canale 5 e, fino a questo momento, è una delle candidate migliori per accedere al serale e per intraprendere una carriera nel mondo della danza. Come riportano alcune notizie che sono trapelate in rete, nel corso delle ultime ore la ballerina ha lasciato temporaneamente la scuola di Amici per recarsi a Sarajevo.

Alessia che vola a Sarajevo per una competizione di ballo

Sia dal pubblico che dalla stessa prof è già considerata una tra le più brave ballerine di latino, ora il titolo le viene riconosciuto a tutto gli effetti dopo che è riuscita a sbaragliare la concorrenza durante il World Championship Solo latin. Alessia, infatti, è andata a Sarajevo proprio partecipare al campionato e si è confronta con tante ragazze provenienti da tutto il mondo. Per la seconda volta consecutiva - la giovane aveva già preso parte alla competizione - è diventata campionessa mondiale di ballo latino.

Amici 24: chi è Alessia, la ballerina di latino che ha stregato pubblico e Celentano con la sua sensualità

Nonostante non sia previsto dal regolamento di Amici 24, Alessia ha ricevuto il benestare da parte della produzione di allontanarsi dalla scuola e prendere parte al campionato. La giovane, dopo una lunga competizione, torna a studiare nel programma di Maria de Filippi con un titolo di tutto rispetto e che fa capire quanto sia brava e talentuosa l'allieva della Celentano. Ai complimenti per la meritata vittoria non sono mancate le critiche.

Una parte di utenti social si è chiesta il motivo di tanta "benevolenza" nei confronti di Alessia, unica (per il momento) avere potuto lasciare il talent show per partecipare a una competizione esterna. In realtà, non esiste alcuna agevolazione. È prassi di qualsiasi programma televisivo consentire ai suoi concorrenti di assentarsi per cause di estrema importanza, caso in cui rientra certamente la partecipazione a una competizione valida per un titolo mondiale.