Amici 24, anticipazioni del 6 ottobre: Diego Lazzari non brilla, Gabriele lascia?

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 24 sono terminate, e il talent show andrà in onda su Canale 5 domenica 16 ottobre. Nel corso della puntata vedremo le prime esibizioni degli alunni che sono entrati nella scuola di Maria De Filippi: cantanti e ballerini saranno giudicati dagli ospiti che parteciperanno al programma.

Ospiti e Giudici del 4 ottobre

Nella puntata di oggi gli ospiti sono stati Petit, l'allievo della ventitreesima edizione di Amici, è ritornato nel programma per ricevere il disco di platino per il brano Mammamì. I giudici sono stati l'artista napoletano Gigi D'Alessio per il canto, mentre Eleonora Abbagnato ha giudicato i ballerini.

Durante la puntata è stato fatto il gioco dei palloncini al cui interno c'erano alcuni messaggi. Vybes ha ricevuto due note positive da parte di Ilan e TrigNo, per quest'ultimo ci sono stati due messaggi negativi indirizzatigli da Daniele e Diego. Un anonimo ha affidato al palloncino il suo interesse per Rebecca.

Il cantante TrigNo

Le esibizioni dei cantanti e la classifica:

Nicolò canta Beautiful things

Vybes ha cantato Sciamu a ballare

Ilan ha cantato Amore che vieni, amore che vai.

Senza Cri ha cantato Luna

TrigNo canta Use somebody con barre in italiano.

Luk3 ha cantato Mary.

Diego canta La musica non c'è.

Alena ha cantato Niente canzoni d'amore.

Alla gara inediti invece hanno preso parte: Ilan Senza Cri e TrigNO, il vincitore sarà decretato dal pubblico che sarà aperto domenica pomeriggio. Il verdetto lo conosceremo durante la settimana.

La classifica di Ballo

Teodora

Daniele

Chiara

Rebecca

Alessio

Alessia

Sienna

Alessia e Sienna hanno svolto due compiti. Gabriele, assente per problemi fisici, nel daytime ha manifestato la volontà di lasciare il programma. Le anticipazioni sono fornite da Amici News, account di X, e da Superguidatv.