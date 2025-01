Amici 24: un ballerino lascia per un infortunio, ancora problemi di pulizia. Le anticipazioni del 26 gennaio

Ancora tanti stravolgimenti nella classe di Amici 24. Il talent condotto da Maria De Filippi torna su Canale 5 domenica 26 gennaio e, anche questa volta, non mancheranno le sorprese. Come riportano il sito di Superguidatv, un ballerino è costretto a lasciare la scuola mentre la sfida di canto - tra inediti e cover - regala tanti colpi di scena.

Alessio ha un infortunio, nessun allievo perde la sfida della settimana

Già nel daytime di venerdì è trapelata la notizia ma durante le registrazioni è arrivata la conferma: Alessio si trova costretto a dover lasciare Amici per un infortunio. Lontano per 7 settimane e per un'operazione, l'allievo non potrà più conservare il suo banco. Da quel che sembra, pare che avrà un banco assicurato per la prossima stagione. I ragazzi sono molto tristi, in particolare lo è Daniele che è molto legato ad Alessio.

La sfida di canto e ballo, poi, non viene mostrata nella puntata di domenica ma durante il daytime. In sfida ci sono Deddè e Dandy. Entrambi restano a scuola. Vengono giudicati da Sara Andreani e da Daniele Baldi. Subito dopo si parte con la gara.

Al cospetto di Enrico Nigiotti e Fred De Palma per il canto e di Fabrizio Mainini per il ballo, la competizione si accende come non mai e la classica regala molte sorprese. Difatti, Niccolò sarà in sfida la prossima settimana e lo sarà insieme a Giorgia**. Al primo posto c'è di nuovo Antonia per il canto e Chiara per il ballo.

Amici 24: chi è Antonio Affortunato, il nuovo ballerino del talent di Canale 5

La puntata, però, è piena di polemiche e litigi tra i prof. La Maestra Celentano, ad esempio, torna a parlare della pulizia all'interno della casetta, rivelando come alcuni allievi sono ordinati mentre altri si lasciano andare. Niccolò si difende, affermando che la sua stanza è più piccola rispetto alle altre e per questo non è mai in ordine.

Poi la discussione si anima per la sfida di Francesca per un compito affidato dalla Celentano. La ballerina ha avuto la maglia sospesa perché, secondo la prof, non è sensuale nel ballo. Ovviamente, nonostante ciò, supera il compito.

Tra gli ospiti della puntata ci sono Benji & Fede, il duo musicale da poco ritornato sulla cresta dell'onda, che in studio eseguiranno Daisy. Infine, ci sarà anche la gara di inediti per le Radio (e anche la sfida sarà trasmessa nel daytime). Nicolò verrà trasmesso da Radio Montecarlo, Chiamamifaro sarà su da Radio 101 e Mollembeck verrà trasmesso su Radio Zeta.