Amici 23 verso il serale, Emanuel Lo esclude Kumo: lo sconforto del ballerino

Oggi una scelta di Emanuel Lo in vista del serale di Amici 23 ha gettato nello sconforto Kumo.

Amici 23 si avvicina alla fase finale del programma, quella che sarà trasmessa il sabato sera su Canale 5. I professori iniziano a fare le loro scelte ed oggi, una decisione di Emanuel Lo, ha gettato nello sconforto Kumo, convinto che il suo insegnante lo abbia escluso dalla corsa per l'ultima parte del talent show.

Amici 23 verso la fase finale

La data di inizio del serale di Amici 23 non è stata ancora fissata. L'appuntamento della domenica pomeriggio dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, il prossimo 10 marzo; subito dopo avrà inizio il serale.

Amici 23, Matthew torna sui social: "Vi spiego perchè ho abbandonato il talent show"

Scelta di Emanuel Lo e preoccupazioni di Kumo

In quest'ottica, i professori stanno iniziando a fare le loro scelte. Oggi, Emanuel Lo ha convocato in sala prove Sofia, Lucia e Simone, lasciando fuori solo Kumo tra i suoi allievi. Questo è avvenuto a differenza della scorsa settimana, quando aveva convocato tutta la sua squadra.

"Non mi ha chiamato? Sei sicura?" ha chiesto Kumo a Sofia, che in quel momento si era fatta portavoce delle richieste dell'insegnante. "Ho chiesto se dovevo chiamare anche te, ma Emanuel mi ha detto di no", gli ha risposto Sofia.

Il ballerino è apparso subito amareggiato e preoccupato per questa decisione del professore. Kumo, nelle ultime settimane, sta "andando con il freno a mano", come gli hanno detto i giudici che lo hanno visto ballare in trasmissione. Anche nelle classifiche dei professori ha occupato posizioni di centro-bassa classifica, una situazione che mette a rischio la sua partecipazione al serale.

Quando i tre ballerini sono tornati dalla sala prove, Kumo ha chiesto se Emanuel Lo avesse parlato della sua esclusione. "Ci ha detto 'l'altra volta eravamo quattro, ora siamo tre', ma non ci ha fatto capire se fosse una cosa negativa o positiva per te", gli hanno spiegato i suoi compagni d'avventura.

Nella sua classifica personale, Emanuel Lo aveva messo Kumo dopo Sofia e Lucia. "Se ogni professore ha a disposizione due posti, io sono il terzo di Emanuel", aveva commentato Kumo, che, dopo la scelta di oggi, è convinto che per lui la strada per il serale sia chiusa.