Amici 23, I ballerini verso il serale: ecco le preferenze dei professori e le reazioni degli allievi

I professori di ballo di Amici 23 hanno stilato le loro classifiche dando ai ragazzi delle valide indicazioni per chi accederà al serale del talent show.

Ad Amici 23 si avvicina la fase finale del programma, le classifiche personali dei professori di ballo, seppur non definitive, sono un metro di paragone importante per sapere chi può accedere al finale e chi abbandonerà la scuola alla vigilia dell'ultima fase. Ecco quali sono stati i voti degli insegnanti e le reazioni degli allievi.

La classifica di Alessandra Celentano

La prima a dare la sua classifica è stata Alessandra Celentano, la scorsa settimana la maestra di classico ha fatto sapere agli allievi quali sono le sue preferenze al momento.

Dustin

Marisol

Lucia Ferrari

Giovanni

Kumo

Gaia

Sofia

Nicholas-Simone

La reazione degli Allievi

Il più sorpreso è stato Giovanni, che non si aspettava la quarta posizione: "Avranno sbagliato. Maria, ma è giusto, io quarto". Kumo si è visto sorpassare d alunni entrati dopo di lui "Un pò mi preoccupa, ha ammesso".

La classifica di Emanuel Lo

Ieri sono state lette le classifiche degli altri professori. Emanuel Lo ha consegnato a Maria De Filippi che ne ha informato gli alunni.

Lucia

Sofia

Dustin

Kumo

Marisol

Gaia

Simone

Giovanni

Nicholas

La reazione degli Allievi

Kumo e Simone, allievi di Emanuel Lo, ci sono rimasti particolarmente mali, il primo, conti alla mano, ha affermato che in questo momento per lui la strada per il serale sembra chiusa. "Se ogni professore ha a disposizione due posti, io sono il terzo di Emanuel", ha spiegato.

"Più stai in basso nella classifica del tuo professore e meno probabilità hai di entrare al serale", ha replicato amareggiato Simone.

La classifica di Raimondo Todaro

Anche Raimondo Todaro ha fatto conoscere la sua classifica, il coreografo, che spesso è in disaccordo con Alessandra Celentano, ha messo al primo posto Dustin, un allievo della sua 'memesi'.

Dustin

Gaia

Giovanni

Sofia

Marisol

Lucia

Nicholas

Kumo

Simone

La reazione degli Allievi

Nicholas, ultimo nella classifica tra gli allievi del suo professore, ha spiegato che vorrebbe parlare con Raimondo. "Vedere il tuo professore che ti mette così basso non è bello. Tutti gli allievi degli altri professori sono in alto e io sono l'unico in basso", ha spiegato agli atri ragazzi.

Simone ha detto che si aspettava l'ultimo posto in classifica, visto i giudizi che Todaro aveva espresso su di lui nelle ultime settimane.