Amici 23, Simone Galluzzo: Le prime parole dopo l'eliminazione dal talent show

Simone Galluzzo non è più un allievo di Amici 23: il ballerino è stato eliminato dal talent show durante la puntata del 4 febbraio. La difficile decisione è stata presa dal suo insegnante, Emanuel Lo. Il coreografo ha sottolineato che, nonostante i progressi del ragazzo, non lo considera pronto per la fase finale del programma.

L'eliminazione di Simone Galluzzo da Amici 23

Ieri Amici 23 è stato caratterizzato da due momenti significativi: Alessandra Celentano ha consegnato la maglia per il serale a Dustin, come rivelato nelle anticipazioni del programma, e Simone è stato eliminato da Emanuel Lo, che ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con il suo allievo, convocandolo al centro dello studio.

Amici 23: Malìa isolato e preso in giro dai ragazzi, Marisol a Kumo "Parli troppo"

Le parole di Emanuel Lo al suo ballerino

"Sono passati 5 mesi da quando sei entrato, il tuo percorso è stato lungo. Hai sperimentato tutte le emozioni, hai pianto e hai riso, e io sono orgoglioso di ciò che sei diventato", ha detto il coreografo al suo ballerino.

"Il Serale è vicino", ha continuato Emanuel Lo, "e sento il bisogno di iniziare a fare delle scelte. Ho dato a tanti di voi l'opportunità di entrare, di farvi conoscere, di studiare nelle sale di esibizione. Durante tutto questo percorso mi sono fatto delle idee su di voi, e su di te oggi ho le idee chiare. Con il bene che ti voglio e con tanto dispiacere, devo chiederti di lasciare la scuola di Amici".

La risposta e le riflessioni di Simone

Simone, tra le lacrime, ha ringraziato il suo maestro: "Un poco me l'aspettavo. Volevo ringraziarti, non ho rimpianti perché ho dato tutto, il massimo. Nella vita ci sono scelte, c'è chi non è pronto, forse non era il mio tempo. Avrò tempo di fare tante cose".

Il post su Instagram del ballerino

Subito dopo la puntata, Simone Galluzzo ha pubblicato un lungo post su Instagram, le sue prime parole dopo aver lasciato il talent show. "Oggi si conclude questo bellissimo percorso, è stata un'esperienza fantastica molto intensa piena di difficoltà ma soprattutto di gioie e soddisfazioni. Oggi torna a casa un Simone più consapevole, più coraggioso, più sicuro di sé e ancora più affamato. Esco senza nessun rimpianto ma con un bagaglio enorme che mi porterò dietro tutta la vita", ha scritto il ballerino.

Dopo aver ringraziato i professori, i professionisti, la redazione e Maria De Filippi "Per quello che fai che hai fatto e che farai per noi ragazzi lavorare con te è stato di grande insegnamento e un onore", Simone ha dedicato alcune righe ai suoi compagni d'avventura.

"Grazie ai miei compagni. Siete stati il mio sostegno e il mio stimolo più grande. Vi auguro il meglio a tutti, vi amo, e non potevo capitare in un anno migliore! In bocca al lupo a tutti per il serale. Vi seguirò e vi sosterrò uno ad uno. È stato un onore per me".