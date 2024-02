Amici 23 anticipazioni puntata 4 febbraio: Primo allievo promosso al serale ed un'eliminazione

La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 4 febbraio alle 14:00 su Canale 5: ecco un'anteprima e alcuni spoiler su ciò che vedremo.

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono terminate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 4 febbraio alle 14:00. Durante lo show, gli allievi di canto e ballo si esibiranno nelle loro discipline e saranno sottoposti al severo verdetto dei giudici. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti, news e giudici del 4 febbraio

L'ospite musicale è uno dei cantanti più amati usciti dalla scuola di Amici, ci riferiamo a AkaSeven, che si esibirà sulle note del nuovo disco Per dimenticare. La seconda ospite è Drusilla Foer, che lo scorso anno abbiamo visto come presentatrice di Sanremo.

Umberto e Francesca Tocca hanno portato in studio le maglie che saranno assegnate agli allievi ammessi al serale. I professori possono assegnarle da questa puntata in poi.

La prova Oreo la vince Nicholas che ha condiviso una serata giochi insieme a Giovanni. La prova Marlù è stata vinta da Kia. Martina, grazie alla sua esibizione, che è stata la più ascoltata, ha vinto la gara Tim.

Amici 23: La classe di canto

I cantanti, come di abitudine, si sono esibiti sulle note delle canzoni preparate nel corso della settimana e giudicata questa volta da Noemi.

La classifica

Petit

Martina

Holden

Mida

Sarah

Nahaze e Lil Jolie

Kia

Ayle

Malia

Gara delle Cover

La gara giudicata da uno speaker di Radio Deejay ha visto sfidarsi Martina, Sarah e Lil Jolie. Martina ha vinto grazie alla sua interpretazione di Respect. Lil Jolie ha cantato Talkin' Bout a Revolution di Tracy Chapman mentre Sarah ha cantato Moi... Lolita di Alizée.

Compiti

Mida ha fatto un compito assegnato da Anna Pettinelli che gli ha messo 5

La classe di ballo

La gara tra i ballerini della scuola di Amici è stata giudicata da Eleonora Abbagnato. Questa la sua graduatoria.

Classifica dei ballerini

Dustin

Sofia

Kumo

Marisol e Nicholas

Gaia

Lucia

Simone

Giovanni

Interpretazione

Per la gara di interpretazione, il tema era Paura di precipitare, si sono sfidati: Dustin, Nicholas e Sofia. Quest'ultima ha vinto il premio che consiste in un'esibizione nel teatro a Berlino per un progetto sull'inclusività.

Compiti

Giovanni ha svolto il compito assegnato da Alessandra Celentano. Voto insufficiente anche se è migliorato e si impegna.

Lucia ha fatto il compito di Raimondo Todaro, voto 7 e lo supera, nonostante il 4 della Celentano

Maglie per il serale.

Alessandra Celentano è stata la prima professoressa ad assegnare una maglia per il serale, ad indossarla è stato il ballerino australiano Dustin Taylor.

Allievo eliminato

Nella puntata del 4 febbraio Simone lascia la scuola di Amici 23, il ballerino è stato eliminato da Emanuel Lo dopo un lungo discorso dove il professore gli ha spiegato che, nonostante il suo percorso di crescita, non è pronto per il serale.