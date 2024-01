Amici 23: Malìa isolato e preso in giro dai ragazzi, Marisol a Kumo 'Parli troppo'

Puntata dal sapore amaro quella andata in onda oggi nel daytime di Amici 23. Il pubblico ha scoperto un lato degli allievi del talent show che non conosceva e che di certo non è piaciuto ai fan che seguono i ragazzi di Maria De Filippi. Malìa ha raccontato di essere stato isolato e preso in giro dal resto del gruppo fin dal suo ingresso nella scuola. In un altro segmento del programma, alcune dichiarazioni di Kumo hanno infastidito Marisol.

Isolamento di Malìa ad Amici 23

Malìa ha rivelato il suo turbamento durante un lungo sfogo con Rudy Zerbi, suo insegnante nella scuola, confessando di essere stato isolato all'interno della casa. Il cantante ha detto di sentirsi escluso sia nella vita che nella scuola di Amici. In queste settimane, Malìa ha legato solo con Holden e Ayle.

Oggi i ragazzi hanno potuto assistere allo sfogo del loro compagno d'avventura. Dopo la clip, la telecamera si è soffermata su Malìa che stava piangendo. Solo Kia, una delle ultime arrivate ad Amici, si è alzata per abbracciarlo.

Confronto tra Malìa e il gruppo:

"So di essermi comportato male all'inizio ma mi sentivo a disagio. Ci sono delle scene, delle cose che non mi sono piaciute - ha detto il cantante - Ognuno ha il proprio vissuto, ci sono delle cose che toccano un poco di più. Quando vedete che si esagera intervenite".

La scena è peggiorata quando Sarah ha preso la parola per difendere il comportamento del gruppo, ma, per fortuna, ci ha pensato Nicholas a zittirla. "No, era una presa per il cu.o continua. Inutile nascondersi dicendo che lo facciamo con tutti ma non in questo modo. Più volte è stato detto di smetterla. In questi casi c'è solo da stare zitti e chiedere scusa. Abbiamo sbagliato", ha ammesso l'allievo di Raimondo Todaro.

Più tardi nel giardino, Malìa, parlando con Gaia e Nicholas, ha detto di avere la sensazione di essere sbagliato "Se sono sempre preso di mira la colpa è anche mia, non so difendermi". Ancora una volta è stato Nicholas a rincuorare il suo amico. "Non sei tu quello sbagliato, significa che sei circondato da persone sbagliate, non è colpa tua".

Scontro tra Marisol e Kumo

Nel daytime di oggi c'è stato anche uno scontro tra Marisol e Kumo. I due ballerini si stavano confrontando sulla classifica stilata dai ballerini sui propri compagni, dove l'allieva di Alessandra Celentano occupava la seconda posizione.

Marisol ha parlato delle sue paure in vista del serale, Kumo ha replicato che gli piacerebbe arrivare al pubblico e ai giudici perché "La tecnica si impara, l'emotività è soggettiva".

La ballerina di origini cubane ha risposto in maniera decisa all'allievo di Emanuel Lo. "Sono stufa di sentire dire che la tecnica si impara; a mio avviso, è importante quanto l'emotività. Anche nelle coreografie di Nicholas, nonostante venga criticato, c'è tecnica".

"Mi tiro fuori dal discorso", ha sentenziato Kumo, facendo riferimento alla presenza delle telecamere. "Dici delle cose, poi quando la gente ti risponde, ti tiri indietro", lo ha rimproverato Mida. Un punto di vista condiviso da altri allievi della scuola nel corso di questi mesi.

Quando Kumo ha lasciato la stanza per andare a lezione, Marisol ha detto: "Kumo in questi giorni sta parlando troppo".