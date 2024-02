Amici 23: Sara divide Alessandra Celentano e Emanuel Lo: 'Il tuo compito e da stracciare'

Alessandra Celentano è ai ferri corti anche con Emanuel Lo per i suoi giudizi su Sara, una delle ballerine di Amici 23 della squadra del coreografo.

Dopo gli scontri con Raimondo Todaro, ora Alessandra Celentano ha discusso animatamente anche con Emanuel Lo, il terzo insegnante di danza con cui fino ad oggi, durante le puntate di Amici 23, i rapporti erano stati pacifici. La maestra ha assegnato un compito a Sara, allieva di Lo, e il suo giudizio è stato molto duro. Per Emanuel, al contrario, era il compito della Celentano che meritava di essere stroncato e stracciato.

Preparativi per il serale di Amici 23

In vista del serale, i professori stanno affilando le armi, sia per ottenere il massimo dai propri allievi, sia per segnalare le lacune degli altri ragazzi che affollano il talent di Maria De Filippi. Dopo le liti settimanali con Raimondo Todaro sulla validità del ballerino Nicholas, ora la maestra ha spostato il suo raggio d'azione sugli allievi di Emanuel Lo.

Esame della performance di Sara: Il giudizio di Alessandra Celentano

Vittima del severo giudizio di Alessandra Celentano questa settimana è stata Sara, a cui è stato assegnato un compito che prevedeva una coreografia di latino contaminato, ballata sulle note di Havana. Alla fine della sua esibizione, ballata con Umberto Gaudino, la diciottenne ballerina di Emanuel Lo è stata rimproverata dalla maestra perchè fa sempre le stesse espressioni.

"Sofia, io non ti trovo credibile", ha detto la Celentano dopo l'esibizione, "mi sembri una di quelle bambine che mettono i tacchi e le perle della mamma e giocano a fare le adulte. Mi dai questa impressione quasi sempre, al di là delle 4 facce che fai."

La replica di Emanuel Lo

La ballerina è stata difesa dal suo insegnante: "Aspetto un commento serio, se lo merita, vogliamo commentare l'esibizione?", ha replicato Emanuel Lo. La Celentano, al contrario, ha continuato a criticare la performance della ballerina: "Doveva essere sensuale come una ragazza della sua età senza pretendere di essere una donna adulta, per questo le ho dato 2".

"Volevi metterla in difficoltà ma non ci sei riuscita", ha detto Emanuel Lo, "con questa coreografia è stata brava, io le metto sette. La lettera che hai scritto dovevo bruciarla e strapparla", ha affermato Emanuel Lo, strappando la lettera e confermando la maglia alla sua allieva.

Nella sua personale classifica dei ballerini, Emanuel Lo ha messo Sofia al secondo posto, subito dopo Lucia, e prima di Kumo e Simone, gli altri suoi tre allievi. Per il coreografo la diciottenne, in questo momento, meriterebbe un posto al serale.