Amici 23: Provvedimento disciplinare contro Holden, Mida e Ayle, ecco cosa rischiano

Nuovi provvedimenti disciplinari sono stati presi nei confronti dei cantanti di Amici 23. Nel daytime di martedì 19 dicembre, Holden, Mida e Ayle della scuola di Maria De Filippi sono stati sanzionati per il loro comportamento durante le lezioni di riscaldamento collettivo quotidiano.

Comportamenti Inadeguati Durante le Lezioni

I vocal coach di Amici 23, dopo aver richiamato i ragazzi durante le lezioni, hanno dovuto segnalare alla produzione che Holden, Mida e Ayle non rispettano il loro lavoro e non sono sufficientemente attenti durante le lezioni di riscaldamento collettivo quotidiano, comportandosi in modo poco professionale e ridendo. Inoltre, Ayle è stato colto a utilizzare Internet, violando così il regolamento.

Preoccupazione Espressa dalle Vocal Coach

Raffaella, Agnese e Antonella, le vocal coach, hanno scritto una lettera alla produzione esprimendo la loro preoccupazione. "Chiacchierare durante i vocalizzi", ha scritto Raffaella, "costringendo gli insegnanti a richiamare costantemente l'attenzione su qualcosa di utile, è assurdo. Vorremmo che tutti i ragazzi prestassero attenzione, anche in considerazione dell'amore che mettiamo nel nostro lavoro."

Sanzioni Adottate dalla Produzione contro Holden, Mida e Ayle

Le vocal coach hanno indicato chiaramente i tre allievi responsabili delle interruzioni delle lezioni: Holden, Mida e Ayle. La produzione ha deciso di adottare provvedimenti contro di loro, revocandogli la partecipazione alle sessioni di riscaldamento vocale e diminuendo di cinque fasce la frequenza delle lezioni con i vocal coach ogni settimana. Tali fasce saranno ridistribuite tra gli altri cantanti. Inoltre, Ayle è stato costretto a restituire l'iPad a causa dell'uso improprio di Internet.

Richiami da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Anna Pettinelli ha richiamato Ayle in maniera decisa, affermando: "Con te ogni giorno c'è un problema: non hai svolto il compito a tre, prima non ti alzavi e restavi a dormire, adesso sento che non fai i vocalizzi e che usi Internet. Non riesco a capire se hai coscienza della fortuna che hai a stare qui dentro. Vorrei sapere perchè trasgredisci le regole e fai come ti pare senza renderti conto delle conseguenze".

Rudy Zerbi ha rivolto un rimprovero più pacato ad Holden, il quale pochi giorni prima si era rifiutato di completare il compito a tre. "Tu puoi avere tutto il talento del mondo", ha detto il coach, "ma se non lo unisci a un comportamento adeguato, quel talento è sprecato." A differenza del passato, questa volta Zerbi è rimasto molto tranquillo.