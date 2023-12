Amici 23, Holden sbotta con Rudy Zerbi: 'Non sto bene qua, cacciatemi' e lascia la stanza

Gli spettatori di Amici 23 oggi hanno assistito increduli ad una rara sfuriata di Holden, uno degli allievi più pacati del talent show. Il cantante di Rudy Zerbi non ha gradito la scelta della produzione di condividere sulle piattaforme digitali un brano che lui riteneva non ancora pronto per essere ascoltato dal pubblico.

Sfuriata di Holden a Amici 23: Rifiuto di Condividere Brano Non Finito

In questi giorni le squadre dei cantanti stanno avendo dei compiti particolari, reinterpretare brani cult della musica italiana. Mentre gli allievi di Anna Pettinelli non sono riusciti a portare a termine il loro compito e sono stati puniti per il loro comportamento, il team di Zerbi ha ricevuto un premio per il suo impegno.

Compito Speciale: Reinterpretare Brani Italiani

Se il primo compito assegnato riguardava la rivisitazione di brani cult, il secondo ha dato campo libero ai ragazzi, l'unico vincolo era quello di divertirsi con la musica, reinterpretando un brano famoso nel modo che ritenevano più appropriato alle loro capacità artistiche.

Libertà Creativa: Reinterpretazione di Last Christmas

Petit, Holden e Lil Jolie hanno preparato una cover di Last Christmas, il celebre brano dei Wham! di George Michael. Il risultato dei tre ragazzi di Zerbi è stato talmente lusinghiero che la produzione ha preso una decisione che non è piaciuta al figlio del chitarrista Paolo Carta.

"Allora, volevo farvi i complimenti per il vostro lavoro sulla canzone di Natale, ma sono molto sorpreso di come avete deciso di tirarvi indietro, quando mi hanno detto che potevate uscire sulle piattaforme digitali" ha esordito Rudy Zerbi nella telefonata fatta ai suoi allievi.

" Sono fiero di come l'avete realizzato e non capisco come non possa sposarsi bene con il vostro profilo artistico, non capisco", ha agiunto

Inaspettata Reazione di Holden

A questo punto, inaspettatamente, Holden ha iniziato a inveire contro la decisione della produzione. "Rudy, scusami, ma ti devo interrompere, noi sappiamo ora che questo pezzo deve uscire sulle piattaforme. Io non riesco ad avere questa conversazione adesso", ha detto iniziando ad alzare la voce.

"Non faccio uscire cose su cui non ho lavorato, non abbiamo avuto mezzi o tempi giusti ha aggiunto - Non mi sento di restare calmo. Quello che sta succedendo è assurdo".

E ancora: "Noi veniamo a sapere adesso che questo pezzo deve uscire. I tempi e le modalità non sono ottimali. Non mi sento in grado di restare calmo. Io mi sto sentendo male qui dentro. Cacciatemi. Quello che sta succedendo qui è una follia, mi sto sentendo male".

Rudy Zerbi ha mantenuto stranamente la calma ed ha continuato a parlare con Petit e Lil Jolie, gli unici a rimanere nella stanza

"Ho 30 anni di esperienza, credo di poter giudicare se qualcosa può uscire. Quando mi hanno dato questa opportunità, l'ho giudicata ottima ha detto ai suoi allievi - L'unica cosa di cui dovete preoccuparvi è essere bravi. Se Holden non lo vorrà fare, la strofa la farete voi due. Questa è un'altra cosa bella che si aggiunge".