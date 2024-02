Amici 23, Nicholas contro Raimondo Todaro: 'Il Serale non me lo deve regalare, mi sono fatto il cu*o'

Nel daytime del 28 febbraio, l'atmosfera all'interno di Amici 23 si è caricata di tensione e preoccupazione, mettendo in luce le frizioni e le ansie degli allievi, come Nicholas e Giovanni, di fronte alla delicata questione delle maglie per il Serale, soprattutto alla luce delle prese di posizioni di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e le affermazioni di Raimondo Todaro.

Tensioni e frizioni durante il daytime di Amici 23

Oggi gli allievi hanno avuto l'opportunità di confrontarsi dopo l'incontro con i professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, visto nel daytime di ieri. I due hanno spinto Raimondo Todaro e Anna Pettinelli a assegnare le maglie del serale agli allievi, se credono in loro, evitando di lasciarli sospesi in un limbo.

Nicholas è uno dei ballerini di Amici 23 che rischia di non andare al Serale

Durante questa discussione, Todaro ha sottolineato che, nel caso in cui ci fosse solo una maglia disponibile per il serale, preferirebbe darla a Sofia piuttosto che al suo allievo Nicholas, gettando quest'ultimo nello sconforto. Inoltre, la produzione ha deciso che, dei 17 allievi rimasti in gara, solo 15 di loro avranno accesso al serale.

Nicholas, visibilmente sconvolto dalle parole di Raimondo, ha condiviso il proprio sconforto con i compagni, manifestando il desiderio di abbandonare il programma piuttosto che accettare una maglia ottenuta per "meriti discutibili".

"Per Zerbi e Celentano, gli ultimi nelle classifiche sono coloro che si meritano di meno di avere la maglia, ma il ragionamento su Sofia che se la merita più di me è insensato, anche se per me lei è una delle prime che meritava la maglia", ha specificato Nicholas. "Io mi sono impegnato qui dentro, alla fine la maglia non me la deve regalare, me la sono sudata".

Giovanni Tesse, compagno di Nicholas, ha sollevato interrogativi sulle incoerenze emerse nelle scelte dei docenti e sulla mancanza di chiarezza riguardo ai criteri di assegnazione delle maglie. Secondo il ballerino di Latino, Raimondo, avendolo posizionato sopra a Lucia, avrebbe dovuto dargli la maglia una volta che Emanuel Lo ha ammesso la sua ballerina alla fase finale.

Il confronto di Nicholas con i ballerini professionisti

Nicholas ha deciso di confrontarsi direttamente con i ballerini professionisti, esponendo le proprie perplessità e chiedendo un parere chiaro e onesto sulla propria idoneità a partecipare al Serale.

"Lavori con passione e impegno, hai fatto un progresso notevole. Hai le qualità per raggiungere gli obiettivi nel nostro campo. Meriti il Serale per il tuo duro lavoro e impegno costante", gli hanno detto i due professionisti.

Le rassicurazioni e le parole di sostegno ricevute da uno dei maestri hanno offerto un momento di conforto per Nicholas, confermando il riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione al percorso artistico.