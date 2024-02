Amici 23: Lucia Ferrari messa sotto accusa da Emanuel Lo, Mida in contrasto con Nicholas

Nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23: il serale si avvicina e i professori cercano di tenere alta la tensione tra gli allievi. Emanuel Lo ha rimproverato Lucia Ferrari per lo scarso impegno delle ultime settimane. Mida vorrebbe rifiutare il compito di Anna Pettinelli per evitare brutte figure in pubblico.

Emanuel Lo, il ballerino e insegnante di danza nella scuola di Amici 23, ha convocato Lucia Ferrari per affrontare apertamente i suoi problemi di rendimento e di disciplina all'interno del talent show.

Emanuel Lo ha rimprovera Lucia Ferrari

Il coreografo ha esposto alla sua allieva il suo disappunto riguardo al comportamento della ballerina, evidenziando come i suoi problemi personali stiano influenzando negativamente il suo percorso artistico.

Le parole di Lo sono state dirette e senza mezzi termini: Lucia Ferrari non sta sfruttando il suo talento e non si sta impegnando in maniera sufficiente, mettendo a rischio il suo futuro nel programma.

"Tutte le volte che sei entrata in sala c'è stato sempre un problema, un malessere, a volte lamenti che non hai dormito, o stai male, o non hai mangiato. La partenza è ogni volta faticosa, non entri in sala in maniera propositiva, mai!", ha detto Emanuel Lo.

Il maestro ha sottolineato l'importanza della disciplina e della dedizione nel mondo della danza, avvertendo Lucia che il suo attuale atteggiamento potrebbe precluderle l'accesso al serale.

La reazione di Lucia, segnata dall'ammissione dei suoi errori, ha reso evidente che il maestro ha colto nel segno. Il confronto si è concluso con l'invito di Lo alla ballerina di riflettere seriamente sul suo percorso e di adottare un atteggiamento più responsabile, professionale e propositivo.

Nonostante la severità del discorso Emanuel, visto la fragilità della sua allieva, ha voluto congedarla con un abbraccio spronandola a stringere i denti in queste ultime settimane che la separano dalla fase finale.

Nel frattempo, Mida ha contestato l'ennesimo compito assegnatogli da Anna Pettinelli. Ogni settimana la speaker gli dà un compito che poi giudica insufficiente.

Mida in contrasto con Nicholas

Nonostante inizialmente abbia accettato di fare il compito, Mida ha poi deciso di rifiutarlo, provocando la reazione di alcuni allievi, in particolare di Nicholas, che ha rimproverato il cantante per la sua mancanza di coerenza e rispetto delle regole.

Mida ne ha parlato anche con Lorella Cuccarini che invece, si è dimostrata soddisfatta del compito del ragazzo, confermandogli che dovrà presentarlo nella prossima puntata, quella del 25 febbraio, qui trovate le anticipazioni della registrazione di Amici 23.