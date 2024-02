Amici 23 - Raimondo Todaro: 'Per il serale preferisco Sofia a Nicholas', due alunni fuori dalle finali

Nel daytiime di Amici 23 del 27 febbraio un summit tra i professori per il serale non ha portato a nessuna decisione definitiva.

Il daytime di Amici 23 trasmesso oggi, martedì 27 febbraio, è stato caratterizzato da momenti di tensione tra quattro dei sei professori del talent show. La produzione ha ufficializzato il numero dei finalisti al serale.

Tensioni e decisioni cruciali al Daytime di Amici 23

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno convocato Anna Pettinelli e Raimondo Todaro insieme ai loro allievi per discutere sull'assegnazione delle maglie del Serale, sottolineando la necessità che Pettinelli e Todaro prendano al più presto decisioni ponderate in base alle classifiche e alle prestazioni individuali.

I due professori hanno evidenziato che gli allievi di Pettinelli e Todaro, Nahaze, Ayle, Giovanni e Nicholas, si sono trovati tra gli ultimi in classifica, in numerose puntate, sollevando dubbi sulla loro capacità di accesso al Serale.

La tensione è cresciuta quando Todaro ha manifestato i suoi dubbi nell'assegnare la maglia del Serale a Nicholas, sottolineando la limitatezza dei posti e il rispetto dovuto agli altri allievi che potrebbero meritare di più l'accesso alla fase conclusiva.

Raimondo Todaro oggi ha messo in dubbio la partecipazione di Nicholas al Serale di Amici 23

"Se resta solo un posto per il Serale, secondo me questa maglia deve andare a Sofia, perché se lo merita più di Nicholas", ha detto Raimondo Todaro lasciando con l'amaro in bocca il suo ballerino che con questa frase ha visto diminuire le sue possibilità di accedere alla parte finale.

Assegnazione delle maglie per il serale

La produzione ha chiarito che solo 15 posti sono disponibili per il Serale, mentre gli allievi attuali sono 17, e questo alimenta ulteriori discussioni e incertezze.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno difeso le proprie posizioni, mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano li hanno esortati a prendere decisioni concrete e definitive.

Il confronto si è concluso senza una risoluzione definitiva, lasciando gli allievi frustrati e incerti sulle loro prospettive future. La mancanza di fiducia da parte dei professori ha alimentato dubbi e disappunto tra gli allievi tanto che Nicholas, tornato nella casetta ha sentenziato: "La verità è che i nostri professori non credono in noi".

