Amici 23: Kumo e Giovanni rischiano l'eliminazione, le ultime su Mew e Matthew

Continuano gli appuntamenti con il daytime di Amici 23, che è tornato questa settimana dopo la pausa natalizia. Nell'episodio di oggi 10 gennaio, due ballerini, Kumo e Giovanni, sono finiti in sfida dopo una gara vinta da Dustin. Nel frattempo, circolano voci ufficiose sull'uscita di Mew e Matthew.

Competizione nel Daytime di Amici

Oggi i ballerini hanno affrontato un compito assegnato dalla produzione. Ogni squadra ha dovuto scegliere un proprio rappresentante per una gara giudicata dai professionisti della scuola e da Marcello Sacchetta.

Scelte di rappresentanti e reazioni nelle squadre

Le tre squadre hanno quindi selezionato i propri rappresentanti. Per la squadra di Alessandra Celentano, Dustin, il ballerino australiano, si è offerto volontario. Dustin è uno degli allievi più apprezzati nella scuola.

La sua decisione è stata accolta con entusiasmo dai compagni, in particolare da Marisol, che sta attraversando un momento difficile, come evidenziato dai contrasti con la Celentano.

Nella squadra di Emanuel Lo, Kumo si è offerto come rappresentante in modo quasi autonomo, causando qualche malumore nella squadra.

Decisioni difficili nella squadra di Raimondo Todaro

La scelta nella squadra di Raimondo Todaro è stata più difficile. Nicholas, preoccupato di non essere apprezzato dai professionisti della scuola, ha fatto un passo indietro. Giovanni si è proposto come sfidante, ma in caso di sconfitta, non voleva andare in sfida, preferendo farci andare Gaia.

Discussione e accettazione di Giovanni per la sfida

È nata una discussione, con Nicholas che ha fatto notare l'ingiustizia per Gaia nel finire in una sfida a rischio eliminazione a causa di una gara persa da Giovanni. Dopo alcune perplessità, Giovanni ha accettato che, in caso di sconfitta, sarebbe finito in sfida. La decisione è stata difficile per Giovanni, che ha pianto per gran parte del daytime.

Dustin ha vinto la gara, quindi domenica pomeriggio andranno in sfida sia Kumo che Giovanni. "Me la sono cercata", ha commentato il ballerino Emanuel Lo. L'allievo di Todaro, temendo l'eliminazione, ha continuato a piangere.

Malumore suscitato dalla scelta di Kumo

Nella parte finale del daytime, si è manifestato il malumore suscitato dalla scelta di Kumo. Lucia ha commentato: "Ha escluso subito sia me che Sofia. A volte non sopporto questa arroganza di Kumo. Sono convinta che avrei potuto giocarmela con Dustin".

Mistero sull'Uscita di Mew e Matthew

Nel frattempo, la produzione, dopo l'avviso ufficiale di ieri, non ha chiarito i motivi che hanno spinto Mew e Matthew ad abbandonare il programma. La cantante, sui social, ha messo like ad alcuni post che smentivano voci fantasiose come la gravidanza o una fuga d'amore.

Al momento, tutto è avvolto nel mistero, e non sappiamo se sia una scelta della produzione di Amici o un'esplicita richiesta di Mew e Matthew.