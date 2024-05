Amici 23, Lorella Cuccarini sui suoi allievi: 'Vi spiego chi è Mida e la crescita di Sarah'

La professoressa ha fatto il punto sui suoi due allievi in gara nella scuola, fornendo preziose considerazioni sul loro percorso artistico e sulla loro personalità.

Lorella Cuccarini ha utilizzato i social per fare un bilancio con i suoi follower su Mida e Sarah, i due allievi rimasti nella scuola, appartenenti al team che lei e il coreografo Emanuel Lo guidano. In particolare, il cantante Mida è stato protagonista di uno scontro con Holden nell'ultimo daytime di Amici 23, e la Cuccarini ha voluto chiarire alcuni aspetti del suo carattere.

Mida è uno dei cantanti arrivati alla fase finale del programma, in quest'ultima settimana Christian è stato al centro di alcune critiche dei suoi ex compagni. Nello specifico, ad attaccarlo sono stati Nicholas e Lil Jolie. Nel daytime di ieri ha litigato con Holdem per un guanto di sfida che si terrà stasera, il cui esito vi abbiamo raccontato nelle anticipazioni della puntata del 4 marzo registrata giovedì.

Mida

Riguardo al cantante di Rossofuoco, la professoressa di canto ha condiviso una riflessione. Cuccarini ha rivelato che Christian tende a essere riservato e sospettoso nei confronti delle persone a causa di esperienze negative passate. Questo atteggiamento può farlo apparire arrogante e sicuro di sé, un difetto sottolineato sia da alcuni allievi che da parte del pubblico.

A difesa del suo allievo, Lorella ha sottolineato che in realtà si tratta di un ragazzo tenero e insicuro. La maestra ha paragonato Christian a una noce: duro all'esterno, ma con un interno gustoso e ricco di sapore.

Dopo aver parlato di Mida, Cuccarini ha commentato la notevole crescita artistica di Sarah, sottolineata anche da Rudy Zerbi nel serale del 27 Aprile. La professoressa ha elogiato il lavoro e la determinazione della cantante, che hanno portato la giovane artista a raggiungere importanti risultati.

Sarah

Inoltre, Lorella Cuccarini ha menzionato le esibizioni di Sarah al serale supportata dalle belle coreografie preparate da Emanuel Lo. Il loro è un gioco di squadra, Lorella sceglie la canzone, mentre il marito di Giorgia prepara le coreografie. Ognuno si fida dell'altro e non interferisce con il lavoro del suo collega.