Amici 23: Holden contro Mida e le accuse sui suoi privilegi: 'Ora dico basta!'

Nel daytime del 3 maggio di Amici 23, un guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini provoca una discussione tra Mida, allievo della showgirl, e Holden, allievo di Rudy Zerbi. La discussione nasce quando l'autore di Rossofuoco contesta la scelta della sua professoressa, credendo che possa favorire il suo avversario.

Il daytime odierno è registrato prima della settima puntata del talent show, che vi abbiamo raccontato nelle anticipazioni di Amici 23. Siamo alla vigilia delle finali e la tensione tra i vari allievi è alle stelle. Dopo l'eliminazione di Sofia, i concorrenti rimasti in gara sono ora sette: il traguardo è ormai alle porte e l'obiettivo inseguito da settembre è a un passo.

Quest'ansia provoca è alla base della discussione tra Mida e Holden, dopo che Lorella Cuccarini lancia un guanto di sfida sulla creatività sulle note di "Nessuno mi può giudicare", l'evergreen di Caterina Caselli.

Mida ritiene che la scelta della sua insegnante lo penalizzi perché Holden, oltre a cantare, produce i suoi brani e parte quindi favorito. Petit, presente alla discussione, fa notare a Mida che, parlando di creatività, non ci sono particolari vantaggi per Holden.

Holden e Mida sono stati al centro di una discussione

Christian, però, insiste, sottolineando che non condivide la scelta della Cuccarini: "Avrei capito se a lanciarlo fosse stato Rudy, ma se lo fa la mia professoressa non lo capisco. Io non sono un produttore, cosa faccio?" Durante questa discussione, Mida cerca di tirare dalla sua parte Petit, dicendogli: "Lo so che tu mi capisci."

L'atteggiamento infastidisce Holden, che probabilmente crede che i ragazzi lo vedano spesso come un privilegiato, anche per essere il figlio di Paolo Carta, batterista e marito di Laura Pausini. "Mi stai trattando da scemo, adesso basta - dice l'allievo di Zerbi - c'è sempre un'insinuazione quando si parla di me, come se fosse tutto facile. Tu ti concentri sulla creatività e io sulla produzione. Parla prima con Lorella e rileggi il guanto".

Mida teme di non andare in finale

Dopo la discussione, Christian vede Lorella Cuccarini e le spiega che il guanto di sfida lo considera squilibrato a favore del suo avversario. L'insegnante di canto rimprovera il suo allievo perchè si sta rovinando questo periodo con le sue paranoie: "Sei preoccupato per tutto, hai ansia, non ti godi il percorso" gli dice, invitandolo a cogliere la gioia del momento.

Mida, tra le lacrime, spiega a Lorella Cuccarini che l'idea di essere eliminato a un passo dal serale lo renderebbe infelice, e raggiungere la finale sarebbe anche un dono per sua madre. Tuttavia, Lorella invita Christian a riflettere: "Io ti conosco, non sono una persona irrazionale che prende decisioni contro di te"