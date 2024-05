Amici 23: Sarah e Dustin ultime emozioni a due giorni dalla finale

Mancano due giorni alla finale di Amici 23, oggi è andato in onda il penultimo daytime della stagione e all'appello dei concorrenti che avevano ricevuto una bella sorpresa da parte dei familiari mancavano Sarah e Dustin. Nel pomeriggio di oggi è toccato finalmente a loro.

Emozionanti incontri familiari durante il daytime di Amici 23

Dustin è stato il secondo allievo a conquistare la finale di Amici. Il ballerino, 21 anni, è australiano, dove vive con i genitori e due fratelli maggiori e Page, la sorella gemella. Oggi il 'ballerino internazionale', come ama definirlo Alessandra Celentano, ha incontrato i suoi genitori e Page. Mentre si esibiva nello studio del programma, gli è stata mostrata una clip con suo padre e sua madre che gli mandavano i saluti dall'Australia; in realtà, i familiari si trovavano nel camerino al fianco.

Dustin abbraccia il padre

Dopo essersi complimentati con il ragazzo, la madre gli ha chiesto di dedicarle un ballo. Dustin ha danzato al centro dello studio e alla fine padre, madre e sorella gemella sono entrati nello studio per abbracciarlo, particolarmente sentito l'incontro con Page, tra i due c'è tanta complicità.

Altrettanto commovente è stata la reunion di Sarah con i parenti, che, fortunatamente per loro, hanno fatto un viaggio più breve, essendo originari di Vigevano. La prima ad abbracciarla è stata la nonna "Lo sai che ho sempre creduto in te", le ha detto e poi ha aggiunto "Ma non sono venuta da sola".

Subito dopo, in studio sono entrati i familiari e il fratello Lorenzo, quando ha visto quest'ultimo, Sarah gli è corsa incontro e si è buttata tra le sue braccia, apprezzando anche il nuovo taglio di capelli del ragazzo. Sarah è apparsa molto commossa, anche lei come i suoi compagni d'avventura è entrata nello studio pensando di fare solo uno staging e invece ha potuto rivedere la sua famiglia dopo i mesi passati nella casetta.