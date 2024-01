Amici 23, Lite tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: 'Facciamo i conti a casa'

Il pomeridiano di Amici 23 di oggi 7 gennaio è stato caratterizzato da una lite in famiglia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

Scontro in famiglia ad Amici 23 tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca dopo una frase del coreografo che i professionisti del ballo hanno interpretato come una critica al loro lavoro. Francesca ha chiesto a suo marito di ammettere di essersi espresso male, quando ha visto che Todaro non faceva un passo indietro lo ha salutato con il classico 'facciamo i conti a casa'.

L'esibizione di Giovanni e il Giudizio di Raimondo Todaro

Oggi ad Amici Giovanni, allievo di Raimondo Todaro si è esibito con due coreografie, la prima con Francesca Tocca e la seconda da solo. Quest'ultima non è stata giudicata sufficiente dallo stesso Todaro che ha precisato che questa coreografia non l'aveva seguita. Aggiungendo che, se lui fosse stato presente in studio, l'esibizione sarebbe stata migliore.

La reazione dei professionisti

La frase di Raimondo è stata ritenuta offensiva dai professionisti che hanno lavorato con Giovanni, ovvero Umberto e Francesca Tocca, moglie di Todaro.

"Durante la pubblicità ho parlato con Umberto Gaudino, sono tutti un poco dispiaciuti per le parole che hai detto", ha affermato Maria che poi ha chiesto ai professionisti di entrare per spiegare le loro ragioni.

Umberto ha confermato di esserci rimasto male per le parole di Raimondo che, anche senza volerlo ha sminuito il loro lavoro. "Come lo hai esposto mette in dubbio il mio lavoro, e tu sai che ci metto l'anima", ha sostenuto il professionista.

La discussione tra l'insegnante di danza e la professionista Francesca Tocca.

"Se non mi fidassi di te e di mia moglie, che ci ho ballato 20 anni insieme, non vi lascerei carta bianca", ha replicato Todaro. Nella discussione si è intromessa proprio Francesca. "Sono sicurissima che ti sei solo espresso male, so la stima che hai per Umberto ma quello che è arrivato a noi purtroppo è questo. Io vorrei solo che lo confermassi".

La discussione è andata avanti con Maria che ha provato a chiarire il concetto di Francesca. "Tua moglie ti sta chiedendo: Se tu fossi entrato in sala, se avessi detta la tua, sarebbe cambiato qualcosa?". "Sì ha risposto Raimondo".

Il battibecco si è concluso con Raimondo che è andato ad abbracciare Umberto mentre Francesca gli diceva: "Poi facciamo i conti a casa". "Stasera dormo dalla Celentano", ha detto scherzando Raimondo Todaro.