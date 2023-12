Amici 23: LDA difende Holden dagli attacchi di Jurman: 'Bello vatti a riposare'

In una recente polemica sui social, si è scatenato uno scontro verbale tra Luca Jurman e il figlio di Gigi D'Alessio, noto come LDA, attraverso i loro account Instagram. La disputa è iniziata quando Jurman ha rivolto accuse ai professori di Amici 23, sostenendo che favorissero i partecipanti con famiglie nel mondo dello spettacolo.

Jurman Attacca i Professori di Amici, Focus su Rudy Zerbi

Da diverse settimane, Jurman ha preso di mira alcuni professori di Amici 23, in particolare Rudy Zerbi. La polemica è scoppiata quando Rudy ha rifiutato la proposta di Lorella Cuccarini di cantare senza autotune. Jurman ha pubblicamente accusato Zerbi di essere una "vergogna per la musica. Tutti lo sanno, ma tutti tacciono per paura".

LDA Risponde alle Accuse di Favoritismo su Instagram

La situazione si è intensificata quando Jurman ha parlato di presunti favoritismi da parte di Rudy nei confronti di Holden, figlio di Paolo Carta e attuale marito di Laura Pausini.

LDA ha difeso sé stesso, Holden e Angelina Mango, sottolineando che tutti e tre sono talentuosi artisti. La risposta di LDA è arrivata tramite una serie di storie su Instagram, in cui ha esposto le ragioni del suo risentimento e ha invitato Jurman a smettere di criticare i partecipanti del talent show.

La Controreplica di Jurman e il Coinvolgimento di Gigi D'Alessio

Jurman ha risposto sottolineando che la storia di LDA indicava che anche lui si sentiva "toccato". "Se LDA arriva a fare una storia su Instagram (senza taggarmi) dove mi dedica in dialetto 'uee 'bello! Vatti a riposare! Prenditi un giorno di festa!' vuol dire che si sente 'toccato' pure lui! Peccato, lo facevo più 'musicale'! E dire che conosco suo padre! Mah"

La contro replica del giovane cantante

"Caro Luca Jurman, qua nessuno si sente toccato. Però ogni tanto, continui a fare delle pungolate, a chiamare figli, figliacci, eccetera. È normale che ti riferisca a me, ad Angelina, ad Holden. Penso che tutti e tre siamo bravi artisti.", ha risposto LDA

Poi ha aggiunto: "Se non ti piace il programma, semplicemente non guardarlo. Non c'è bisogno di criticare questi ragazzi, basta. Continua a fare il vocal coach, lo fai bene, continua a essere un maestro. Non so cosa tu stia facendo, ma fallo bene. Ma, per favore, smetti, dopo un pò diventi pesante. Vivi e lascia vivere."

LDA difende l'Autotune e Ribatte sulla Definizione del Miglior Cantante

La controversia si è estesa alla questione dell'autotune, con LDA che ha detto: "In studio chi non usa l'autotune utilizza melodyne, un programma che ti permette di aggiustare le note e farle suonare perfettamente".

LDA, nato alla scuola di Amici 21, ha concluso sostenendo che l'artista migliore non è colui che canta meglio ma colui che raggiunge il pubblico e lo emoziona.