Amici 23, Holy Francisco torna sui social: il suo messaggio a Rudy Zerbi

Domenica pomeriggio Holy Francisco ha dovuto lasciare Amici 23: il cantante è tornato sui social per lasciare un messaggio dopo essere stato eliminato.

Nella puntata andata in onda domenica pomeriggio, il 3 dicembre, Holy Francisco ha salutato la scuola di Amici 23. L'allievo di Anna Pettinelli ha concluso il suo percorso nel talent show. Dopo essere tornato a casa, Holy è riapparso sui social per lasciare un messaggio e ringraziare coloro che gli sono stati accanto in questo periodo.

Il saluto di Holy Francisco

Una volta tornato a casa, Holy ha scritto un messaggio su Instagram, accompagnato da alcune foto dei suoi compagni di avventura e dell'abbraccio finale con Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, il coach con cui ha discusso fin dal suo ingresso nella scuola.

"È stato un bel percorso, pieno di alti e bassi che mi hanno aiutato a crescere e diventare Uomo. Voglio ringraziare la redazione, la produzione e tutti gli autori che mi hanno sempre sostenuto e aiutato a rigare dritto nei momenti difficili.", ha scritto Holy nella prima parte

"Un grande ringraziamento va ad Anna Pettinelli che mi ha dato l'opportunità di fare tutto ciò, sostenendomi sempre fino alla - fine ha aggiunto il cantante di Tananai - Ad i miei compagni ho già detto tutto, dietro la tv ci sono PERSONE ed i rapporti umani che si instaurano sono puri come poche cose... posso solo dire che gli voglio un bene immenso e che gli auguro il meglio dentro e fuori dal programma".

"Vi prometto che continuerete a sentir parlare di me e che questo è stato solo un piccolo tassello di un grande puzzle. Un bacio a Rudy Zerbi", ha concluso Holy Francisco

Al messaggio Anna Pettinelli ha risposto promettendogli che sarà sempre a sua disposizione, anche ora che per lui è finita l'avventura ad Amici. "Il bacio lo aspetto dal vivo sulla pelata", gli ha replicato Rudy Zerbi.

Perchè il cantante ha lasciato Amici 23

Holy Francisco ha lasciato il talent show perché nell'ultima puntata di Amici 23 è finito all'ultimo posto nella classifica stilata dai giudici Nek e Beppe Vessicchio.

Il percorso del cantante in queste ultime settimane è stato abbastanza tortuoso, e spesso si è trovato in difficoltà. La settimana precedente, Anna Pettinelli lo aveva salvato dalla sfida immediata, ma gli aveva promesso che se fosse ancora finito ancora una volta ultimo in classifica, avrebbe dovuto abbandonare il programma senza alcuna sfida.

Il saluto nello studio prima di andare via

Ieri, prima di lasciare lo studio, Holy ha salutato i suoi amici e ha condiviso le sue riflessioni sulla sua esperienza nel talent show. "La prendo nel verso giusto, avrò tempo per crescere fuori. Ho 18 anni, non mi lascio abbattere. Ho fatto un bel percorso, sono cresciuto, sto crescendo, sono fiducioso delle mie capacità."

Dopo aver saluto Raimondo Todaro "Sei un grande, ti stimo tanto", e gli altri coach, il ragazzo si è rivolto ai suoi compagni "Ora mi volete abbracciare così me ne vado e andiamo avanti?". Un abbraccio particolare lo ha riservato a Mew, Matthew e Nicholas, con cui aveva maggiormente legato.