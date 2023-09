Amici 23: Holden chi è il padre famoso del nuovo alunno del talent show

Nella nuova scuola di Amici di Maria De Filippi è entrato Holden, nome d'arte di Joseph Carta, il ragazzo ha alle spalle una famiglia famosa, che in questo contesto potrebbe risultare anche ingombrante. Joseph infatti è il figlio di Paolo Carta, chitarrista e produttore discografico italiano che recentemente ha sposato Laura Pausini, con cui è legato dal 2005.

Chi è Paolo Carta

Paolo Carta è un chitarrista e produttore discografico italiano. È nato a Roma il 18 aprile 1964. Ha collaborato con diversi artisti della canzone italiana, tra cui Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Alexia, Fabio Concato, Riccardo Cocciante, Max Pezzali e Gianni Morandi. Paolo Carta è noto per essere il chitarrista e marito della cantante Laura Pausini, con la quale si è sposato nel marzo 2023.

Paolo Carta ha iniziato a suonare la chitarra da bambino e si è esibito in pubblico per la prima volta all'età di 10 anni. Ha studiato chitarra classica per otto anni ed è appassionato di vari generi musicali, in particolare rock. Paolo Carta ha lavorato come sostituto chitarrista del Banco del Mutuo Soccorso nel periodo 1986-1987 e ha fatto parte della formazione ufficiale che ha inciso l'album 'Il Banco presenta Francesco Di Giacomo' nel 19891.

Il chitarrista ha anche collaborato con Adriano Celentano nel disco 'Il re degli ignoranti' nel 1987-19881. Nel 1989 ha pubblicato il suo primo album Domande contenente 10 tracce inedite. Il secondo 'Paolo Carta' è stato pubblicato nel 1997. Ha inciso due singoli Non si può dire mai... mai e Un pensiero che non si può ballare, entrambi nel 1997.

L'artista ha lavorato come chitarrista per alcune sigle dei cartoni animati trasmessi sulle reti Mediaset negli anni '80 e '90. Ha collaborato con Pinuccio Pirazzoli alla realizzazione della colonna sonora della seconda stagione della serie cult Don Tonino nel 1989.

Vita privata

Paolo Carta è stato precedentemente sposato con Rebecca Galli, dalla quale ha avuto tre figli: Jader (nato nel 1995), Jacopo (nato nel 1996) e Joseph (nato nel 2000). La loro separazione è avvenuta nel 2006, seguita dal divorzio nel 2012. Dal marzo 2005, Paolo è legato sentimentalmente alla cantante italiana Laura Pausini. L'8 febbraio 2013, la coppia ha dato il benvenuto a una bambina di nome Paola. Paolo e Laura si sono uniti in matrimonio il 22 marzo 2023 a Solarolo.

Controversia

Paolo Carta durante una puntata del Grande Fratello fu accusato da Alda D'Eusanio di picchiare Laura Pausini. Nella casa più spiata d'Italia, mentre la playlist suonava una canzone della Puasini, e i gieffini parlavano di quanto fosse amata nel Sud America, ci fu l'esternazione della D'Eusanio: "questa ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha anche dato una figlia, pare che la crocchi di botte".

Paolo Carta e Laura Pausini denunciarono Alda D'Eusanio che fu espulsa immediatamente dal reality show. Al settimanale Mio, Alda raccontò la cifra record chiesta come risarcimento: "Ci stiamo mettendo d'accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse. Non mi sono inventata questa storia. Non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: 'Un milione'. Siamo rimasti a bocca aperta".