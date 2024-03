Amici 23 verso il Serale: Ecco il primo guanto di sfida, chi lo ha lanciato e le cantanti che si scontreranno

È già tempo di guanti di sfida ad Amici 23. La fase finale del programma inizia sabato 23 marzo con il primo serale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Nel daytime del 19 marzo abbiamo appreso chi saranno i primi allievi a sfidarsi.

Guanto di sfida a Amici 23

La fase finale di Amici 23 è caratterizzata da una serie di guanti di sfida che coinvolgono i quindici allievi arrivati a questo momento importante della loro carriera artistica. I concorrenti, anche quest'anno sono stati divisi in tre squadre, ognuna capeggiata da due insegnanti della scuola, uno di ballo ed uno di canto.

I capitani della prima squadra sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, la seconda squadra è capeggiata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, infine c'è l'agguerrito duo formato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Lil Jolie contro Sarah

Il primo guanto di sfida è stato lanciato da Lorella Cuccarini, che ha messo in sfida la sua allieva Sarah contro Lil Jolie, che nelle ultime puntate del talent show ha cambiato coach, passando da Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli.

Le due cantanti si esibiranno sulle note di Like a Virgin, il singolo di Madonna, pubblicato nell'ottobre 1984, diventato famoso anche per il video che lo accompagnava, girato a Venezia.

Le due allieve, come di consueto in questa fase del talent show, saranno supportate da una coreografia dove saranno impegnate, in maniera marginale, anche Sarah e Lil Jolie che dovranno dimostrare la loro versatilità, come ha spiegato Lorella Cuccarini. Lil Jolie sfida Sarah nel primo serale di Amici 23

Il guanto di sfida è stato accompagnato da una lettera dell'insegnante che lo ha lanciato. Lorella Cuccarini ha scritto che, pur apprezzando il percorso di Lil Jolie, l'ha trovata sempre molto statica nelle sue interpretazioni.

"Per questo ti propongo un guanto di sfida contro Sarah, in una sfida di staging, sulle note di Like a Virgin di Madonna, muovendoti sul palco e interagendo con un ballerino professionista che vi accompagnerà nelle esibizioni", ha scritto Lorella.

Maria De Filippi ha sottolineato che Madonna nelle sue esibizioni live oltre a cantare, balla anche, essendo una delle migliori performer della musica pop internazionale. Sarah e Lil Jolie hanno apprezzato la sfida, anche se l'allieva di Anna Pettinelli si è detta imbarazzata perchè non sa se riuscirà a rendere al meglio in questo staging.