Amici 23: Giulia Stabile attraverso Gaia rivive la sua storia con Sangiovanni

La settimana di Amici 23 si avvia alla conclusione, in questi ultimi giorni i daytime del programma si sono concentrati sulla fine della storia d'amore nata nella casetta tra Gaia e Mida. Oggi la ballerina ha trovato conforto nelle parole di Giulia Stabile, la professionista che durante la partecipazione alla 20esima edizione del programma ha vissuto emozioni simili.

Una settimana di tormenti per la giovane ballerina

Nella sala prove del talent show siamo alla vigilia della terza puntata del Serale, che andrà in onda sabato 6 aprile ma è stata registrata ieri, come abbiamo raccontato nelle anticipazioni pubblicate giovedì sera.

I daytime di questa settimana ci hanno raccontato i tormenti di Gaia dopo la rottura con Mida e del suo tentativo di riavvicinamento al cantante non andato a buon fine. Oggi nella sala prove la ballerina ha trovato il conforto della Stabile.

La ragazza, che nella 20esima edizione del programma ha sollevato la coppa come vincitrice del talent show, durante il suo percorso nel talent si innamorò di Sangiuliano. La loro storia è durata circa due anni, terminata, forse, per colpa di un tradimento del ragazzo che recentemente ha raccontato sui social la sua lotta contro l'ansia.

Amici 23, Gaia si avvicina a Mida: "Dimmi se provi qualcosa per me perché non riesco a starti lontana"

La fine della storia con Mida e l'addio di Nicholas

Gaia ha confidato le sue paure di questi giorni, dopo l'eliminazione di Nicholas, il ballerino di Emanuel Lo, uscito durante il secondo serale, a cui lei era molto legata. "Neanche me lo aspettavo di arrivare fino a qua. Il mio cervello pensa troppo come in questo momento. Poi se ne è andato Nic, per me è stata una batosta", ha raccontato la ballerina di Raimondo Todaro.

Gaia è stata confortata da Giulia durante il daytime di Amici 23 del 5 aprile

Storie simili vissute in edizioni diverse di Amici

"Mi ricordo quando se ne andò Samuele Barbetta ho provato le stesse emozioni che stai provando tu, non avevo più la spalla", ha replicato la professionista aggiungendo "Puoi dedicare più tempo a te stessa per conoscerti realmente"

Il confronto è continuato con l'allieva che ha spiegato che a lei è cambiato qualcosa da quando è finita la sua relazione con Mida. "Ti capisco. Anche io quando ero al tuo posto ho avuto il momento di solitudine ad un certo punto. Però è andata meglio nel momento in cui ho dedicato del tempo a me stessa", ha spiegato la Stabile.

"Mi è servito anche quel momento, perché ho capito tante altre cose e sono cresciuta un altro poco. Quest'esperienza non capiterà mai più, quindi è bello anche vivere tante cose. Quando ti succederà di riprovare emozioni così forti?", ha concluso Giulia.