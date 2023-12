Amici 23: Gaia e Mida è quasi bacio, Alessandra Celentano mette in difficoltà i ballerini, Ayle è in lacrime

Nuovo daytime di Amici 23 con Alessandra Celentano che ha mantenuto la promessa fatta in puntata ed ha assegnato un compito difficile ai ballerini.

Nuovo daytime di Amici 23, il primo della settimana e successivo al pomeridiano del 3 dicembre che ha visto l'eliminazione di Holy Francisco e la maglia ritirata a Dustin, talentuoso allievo di Alessandra Celentano. La maestra, come aveva promesso in puntata, ha assegnato un compito difficile agli allievi dei suoi colleghi. Nel frattempo, Gaia e Mida si sono scambiati il primo bacio.

Daytime di Amici del 4 dicembre

Il compito di Alessandra Celentano

Nella puntata del 3 dicembre di Amici, Dustin ha dovuto eseguire un compito di Emanuel Lo basato sul neoclassico. La Celentano, come avevamo anticipato, ha assegnato quattro al suo allievo e ha deciso di sospendergli la maglia.

Subito dopo Alessandra Celentano, in seguito a una discussione con Emanuel Lo, ha annunciato che avrebbe dato ai ballerini degli altri insegnanti un compito di neoclassico, coinvolgendo Giovanni, Kumo, Simone e Nicholas.

Il compito si è mostrato particolarmente difficile, tutti i ballerini, come mostrato nelle prove con il professionista, sono in difficoltà. L'ultima parola spetta a Emanuel Lo e Raimondo Todaro, che dovranno decidere se accettare la sfida.

Il Compito per Mida

Anna Pettinelli ha assegnato a Mida, autore di "Rossofuoco," una delle canzoni più streamate di Amici 23, un compito particolare. L'allievo dovrebbe eseguire il Grande Volo de Il Volo. Sia Mida che Lorella Cuccarini sono propensi a rifiutare la sfida che non aiuterebbe il percorso del ragazzo nel talent.

Le Lacrime per Holy Francisco

Ieri Holy Francisco ha lasciato il programma. Il giovane cantante di Anna Pettinelli, che oggi è tornato sui social, ha lasciato molti amici nella scuola. Nel daytime di oggi abbiamo visto le lacrime di Ayle, ancora triste per l'uscita dell'allievo, e quelle di Mew che insieme, a Matthew e Nicholas, ieri in studio erano i più provati dopo l'eliminazione di Francesco.

L'Angolo del Gossip

Anche oggi il daytime ha regalato al pubblico del talent show qualche minuto di gossip, dedicato questa volta a Mida e Gaia. I due si sarebbero quasi baciati, come ha sottolineato la ragazza parlando con Petit e Matthew. "Non c'è stato proprio il bacio vero", ha svelato l'allieva di Raimondo Todaro, anche se i due ragazzi si sono nascosti sotto un cuscino per sfuggire alle telecamere.