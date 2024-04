Amici 23 Serale: Lil Jolie e Gaia eliminate nella quinta puntata del 20 aprile

La quinta puntata del serale di Amici 23 è costata il posto nella scuola a due allieve: Lil Jolie e Gaia, cantante e ballerina della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che ora si ritrovano con una sola allieva nel team: Martina. Aurora ha ballato al posto dell'infortunata Gaia.

Le eliminate della serata e il trionfo della squadra Celentano-Zerbi

Il serale di Amici 23 si è aperto con il ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie, deciso al termine della precedente puntata quando Michele Bravi non aveva espresso una preferenza, rimandando la sua decisione al serale del 20 aprile. Dopo aver ascoltato le due ragazze esibirsi sulle note di "Cercami" di Renato Zero (Lil Jolie) e "Per un'ora d'amore" (Sarah), il voto del cantante, sommato a quello di Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio, ha sancito l'eliminazione di Lil Jolie.

Sarah ha vinto il ballottaggio con Lil Jolie

La puntata è continuata come di consueto con le sfide tra le squadre capitanate dai professori di canto e musica. Il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si è aggiudicato le tre manche, salvando tutti i suoi allievi. Al secondo ballottaggio eliminatorio della serata sono finite Sarah e Gaia, rispettivamente cantante e ballerina della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Anche ieri Gaia è stata sostituita da Aurora.

Gaia è stata eliminata nel serale del 20 aprile

Alla fine della serata i ragazzi sono andati nella casetta. Aurora era visibilmente tesa, sentendo sulle sue spalle il peso dell'eventuale eliminazione della ballerina che aveva momentaneamente sostituito. "Non dipende solo da te, te l'ho detto dal primo momento", ha provato a confortarla Gaia, mentre Sarah ha confessato che vorrebbe credere di più in se stessa: "Stasera la cosa più bella sono state le parole di Lorella e il sostegno che ho sentito da parte del pubblico in studio".

Prima di dare il verdetto finale, Maria De Filippi ha chiesto alle ragazze cosa sarebbe mancato loro in caso di eliminazione. "La casetta, vivere con tutti i ragazzi, i professionisti e le persone con cui ho legato e mi hanno sostenuto nei momenti difficili", ha affermato Gaia.

"Mi mancherà stare sul palco, è difficile trovare un palco bello come quello di Amici", ha ribadito Sarah, che poi ha spiegato che le sarebbe piaciuto fare le cose in maniera diversa: "Ho tanti rimpianti, avevo così paura di sbagliare e ho sbagliato non facendo. In questi mesi sono cambiata tanto, ma proprio tanto".

Dopo, Maria De Filippi ha letto la decisione dei tre giudici: "Gaia è l'eliminata". Le due ragazze si sono abbracciate e la ballerina ha voluto ringraziare tutti: "Vi voglio ringraziare, ma davvero con tutto il cuore. Veramente non so come ringraziarvi a tutti". La conduttrice l'ha interrotta per dirle che non era necessario cercare altre parole: "Ma dai Gaia, lo hai detto già, non c'è bisogno di altro".

Anche Gaia, come gli altri ballerini eliminati, ha ricevuto una proposta di lavoro: una compagnia portoghese le ha offerto un contratto di apprendistato.