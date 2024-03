Amici 23, Sofia delusa dopo serale, Gaia in lacrime 'Mi vedo brutta'

Il serale di Amici 23 ha lasciato l'amaro in bocca a Sofia, la ballerina è stata l'unica a non esibirsi. Gaia ha ricevuto un guanto di sfida da Alessandra Celentano che ha messo in evidenza le frustrazioni della ragazza.

Amici 23: primo serale

Il primo serale di Amici 23 si è concluso con due eliminazioni, il primo allievo ad uscire dalla scuola è stato Ayle, il cantante di Anna Pettinelli. Il secondo eliminato è stato Kumo, che subito dopo ha ricevuto una borsa di studio per un anno nell'accademia di Milano di Susanna Beltrami, specializzata nello stile hip-hop e urban.

Lo sfogo di Sofia

L'adrenalina della puntata non è stata vissuta da Sofia, la ballerina di Emanuel Lo non ha partecipato a nessuna delle sfide previste. Nel daytime di oggi di Amici 23 si è vista e sentita lo sfogo della ragazza.

"Ci sono rimasta male, non penso che non mi schierano perché non valgo abbastanza, avranno avuto le loro motivazioni. Ora rispetto a prima sto meglio, ma in quel momento è stato brutto. Mi sono sentita come quando andavo a fare l'interrogazione dove sapevo tutto, ma il professore chiedeva ad altri le cose".

Sofia ha rivolto un pensiero ai suoi genitori: "Penso anche a mamma e papà, per loro in questo periodo è l'unico modo per vedermi, o così o durante il daytime. Anche se loro non me lo dicono, è un modo per sentirmi vicina".

Amici 23, Kumo: le prime parole dopo l'eliminazione "Il mio sogno si è realizzato"

Le lacrime di Gaia

Gaia ha ricevuto un guanto di sfida da Alessandra Celentano: una coreografia di lap dance, indossando solo un reggiseno e una culotte. Nella lettera la maestra ha scritto "Penso che tu abbia troppe problematiche. Ti vedo accettabile solo nel tuo stile, solo se sei coperta dai vestiti, ma non basta". La ballerina dovrà affrontare la sfida contro Marisol.

Subito dopo la prima prova, Gaia si è sfogata proprio con Marisol: "Mi sento ridicola, mi vedo brutta. Ho imparato la teoria, non riesco con la pratica". La sfidante l'ha spronata a superare questi limiti e si è detta disposta ad aiutarla se lasceranno le pole in sala prova.

Poco dopo Gaia si è vista recapitare un pacco inviato da Alessandra Celentano che conteneva il look per il ballo. "Indossalo anche durante le prove", le ha consigliato la maestra. Nella scatola c'erano: reggiseno, culotte bianche e un paio di tacchi neri.