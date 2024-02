Amici 23: Ermal Meta affossa Holden, le classifiche dei cantanti per il serale secondo i professori

Questa settimana è stato compito dei professori di canto stilare le classifiche per gli allievi di Amici 23 della rispettiva classe. Con l'avvicinarsi del serale, la pressione sui ragazzi aumenta poiché dalle graduatorie possono intuire quali sono le loro speranze di arrivare alla fase finale del programma.

Recap del daytime di Amici 23

Dopo la classifica dei professori di danza, ora tocca a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, giudicare gli allievi che hanno sentito in questi mesi cantare, sia durante le prove che la domenica pomeriggio.

Rispetto alle previsioni del pubblico, stupisce la posizione nelle rispettive classifiche di Lil Jolie: La cantante di Rudy Zerbi è scivolata nella parte medio bassa delle graduatorie. Il suo professore, in questa fase, tra i suoi allievi gli preferisce Holden e Petit.

Posizioni basse anche per le nuova arrivate Nahaze e Kia e per Malìa, quest'ultimo, dopo aver rivelato il trattamento ricevuto dagli altri allievi, ha riavuto la maglia da Zerbi. Rudy, comunque, ha sottolineato che se domenica pomeriggio arriverà di nuovo all'ultimo posto, si aprirà un problema di cui dovranno discutere seriamente.

Classifica di Rudy Zerbi

Holden

Petit

Mida

Martina

Sarah

Lil Jolie

Malìa

Ayle

Nahaze

Kia

Classifica di Lorella Cuccarini:

Mida

Holden

Kia

Petit

Martina

Sarah

Lil Jolie

Nahaze

Malìa

Ayle

Classifica di Anna Pettinelli:

Martina

Holden

Ayle

Petit

Nahaze

Lil Jolie

Kia

Mida

Sarah

Malìa

Gli inediti giudicati da Ermal Meta

Tre allievi sono stati convocati in studio per far ascoltare i loro inediti a Ermal Meta. I ragazzi che hanno presentato il loro brano al cantante, collegato via zoom, sono stati Holden, Kia e Nahaz.

Holden ha fatto ascoltare Solo Stanotte, l'inedito cantato domenica pomeriggio nel consueto appuntamento festivo di Amici. Ermal Meta non ha apprezzato l'esibizione del figlio di Paolo Carta.

"Questo è un bel pezzo, ma ho la sensazione che non mi trasmetta qualcosa di nuovo. Capisco la tua emotività, ma il suono di quello che ho ascoltato è uguale a tantissime altre cose. L'Importante per un'artista è avere le proprie sonorità, se questo brano invece che Holden lo avesse cantato qualcun altro non avrebbe fatto molta differenza", ha detto il cantante.

Alla fine Ermal Meta ha messo questi voti: