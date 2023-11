Amici 23: Eliminazione amara per Elia dalla scuola di Maria De Filippi

Giornata amara per Elia, il ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo è stato eliminato dal talent show, la decisione è stata presa da Emanuel Lo, che lo ha convocato nello studio per comunicargli la notizia. Elia domenica prossima avrebbe dovuto affrontare una sfida perché nella puntata del 19 novembre era finito all'ultimo posto della classifica.

Daytime Difficile per Elia: Eliminato da Amici 23

Elia è il primo ballerino a lasciare la scuola di Amici 23. Dopo la puntata del 19 novembre, il ragazzo è stato convocato da Emanuel Lo che gli ha comunicato la spiacevole notizia. Nel corso del pomeridiano di domenica, la coreografa Nancy Berti aveva messo Elia in fondo alla classifica dopo le esibizione degli allievi di danza.

Sforzi e Delusione di Elia

Elia ha ammesso di non riuscire ad arrivare ha chi lo guarda: "Ogni settimana ho portato con me la speranza che la mia performance avesse successo, cercando in ogni modo di mostrare ciò di cui sono capace. Capisco che un giudice esterno potrebbe non cogliere appieno tutti questi sforzi; solo tu hai la visione completa di quello che faccio", ha spiegato il ballerino al suo maestro.

Emanuel Lo: Un Pugno di Consapevolezza

"Ci abbiamo provato Elia. Non ti faccio fare neanche la sfida perché lo sappiamo sia io che te, Elia", ha detto Emanuel Lo. "Non sono riuscito a capirti, non siamo riusciti a raggiungere chi ci sta osservando. Adesso, mi sono posto molte domande su di te", ha aggiunto.

Elia ha lasciato Amici 23

E poi: "Ad oggi, queste domande si sono trasformate in un pugno, non è più una semplice avvisaglia che mi dice 'Guarda, forse ci sono cose che non stanno funzionando con Elia'. Ora, sono consapevole che le cose non vanno. So che non stanno funzionando".

Elia dice Addio ad Amici 23 con un'ultima esibizione emozionante

Prima di lasciarlo andare, Emanuel Lo gli ha chiesto di ballare per un'ultima volta nello studio del talent show, cosa che il ragazzo ha fatto nonostante fosse in lacrime. Subito dopo, Elia ha raggiunto i suoi compagni che avevano seguito la scena attraverso gli schermi nella saletta. Tutti, compreso il maestro, hanno augurato ad Elia buona fortuna per la sua carriera.