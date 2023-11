Amici 23, anticipazioni 19 novembre: Esito della sfida di Matthew e classifiche delle esibizioni

La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 19 novembre alle 14:00: ecco un'anteprima e alcuni dettagli su ciò che vedremo.

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono state completate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 19 novembre. Durante lo show, gli allievi si sfideranno in varie prove, Matthew proverà a difendere il suo posto nella scuola durante una sfida, i cantanti si esibiranno con alcuni inediti e due ballerini rischiano di lasciare il talent.

Ospiti e Giudici del 19 novembre

Nella puntata di oggi gli ospiti sono stati Michele Bravi, il cantante, tornato sulle scene grazie anche al sostegno di Maria De Filippi, si è esibito sulle note di Odio, il suo nuovo singolo. Wax, allievo della ventiduesima edizione di Amici, è ritornato nel programma per proporre After, in uscita sulle piattaforme digitali alla mezzanotte di venerdì 17 novembre.

I giudici di questa puntata sono Achille Lauro, che ha valutato le prove dei cantanti, Garrison Rochelle, giudice del torneo di ballo e la coreografa Nancy Berti. Carlo di Francesco deciderà la sfida di Matthew.

Gara di Canto di Amici 23

La gara è stata giudicata da Achille Lauro

Ayle - "Margherita"

Holden - "Panico" (di Lazza)

Lil Jolie - "Always Remember Us This Way" (di Lady Gaga)

Mew - "Still Into You" (dei Paramore)

Petit - "Malafemmena"

Sarah - "Greedy" (di TateMcRae)

Mida - "Si no estas con barre"

Matthew - "L'amore è" (di Nigiotti)

Stella - "Duemilaminuti" (di Mara Sattei)

Holy Francisco - "My Ex's Best Friend" (con strofe riscritte in italiano)

Torneo degli inediti

Il torneo degli inediti è stato giudicato da gli Yonuts che produrranno il videoclip del vincitore. Alla gara hanno partecipato Ayle, Holden e Lil Jolie, i primi tre della classifica della gara di canto. La vittoria è andata ad Holden.

Gara di ballo di Amici 23

Prima della gara di ballo c'e' stato un torneo con tema: la gioia all'improvviso.

Torneo a Tema

A sfidarsi sono stati chiamati Nicholas, che si è esibito con Elena. La seconda ballerina è stata Sofia, che si è esibita con Giulia Stabile. Infine è stata la volta di Dustin che ha avuto al suo fianco la connazionale Isobel.

Garrison Rochelle, giudice di questa gara, ha assegnato la vittoria a Nicholas, unico a rispettare il tema del torneo, nonostante le lacune tecniche. Grazie a questa vittoria la squadra di Nicholas ha avuto un punto aggiuntivo.

La Classifica dopo le esibizioni

La Gara di ballo è stata giudicata da Nancy Berti. Questa è la classifica dopo il punto aggiuntivo.

Gaia

Dustin

Kumo

Giovanni

Sofia

Nicolas

Chiara

Marisol

Elia

Elia, ultimo nella classifica, la settimana prossima sarà in sfida. Simone ha ancora la maglia sospesa.

Compiti assegnati dai professori

Giovanni svolge il compito assegnato da Alessandra Celentano, al termine Raimondo Todaro gli restituisce la maglia.

Holy Francisco svolge il compito datogli da Lorella Cuccarini sulle note di Next to you di Justin Bieber e Chris Brown. Anna Pettinelli gli ritira la maglia e gli comunica che la restituirà dopo una conversazione.

La Sfida di Matthew per mantenere il banco di Amici 23

Matthew è in sfida perchè la scorsa settimana Tommaso Paradiso lo ha messo all'ultimo posto della sua classifica.

Matthew è stato sfidato da Sesto, che durante il daytime aveva detto che trovava l'inedito dell'allievo di Rudy Zerbi piatto.

Carlo di Francesco ha assegnato la vittoria Matthew, per la felicità di Mew, la sua ragazza, a cui aveva scritto una lettera molto commovente letta nel daytime del 16 novembre.

.