Amici 23, chi è Petit e perchè ha scelto questo nome d'arte

Tra i nuovi allievi di Amici 23, uno dei più amati dal pubblico è Petit che, come abbiamo visto nella puntata del 15 ottobre, è particolarmente apprezzato anche da Maria de Filippi, sia per le sue doti umane che artistiche. Ecco chi è il ragazzo selezionato da Rudi Zerby e perché ha questo nome d'arte.

Chi è Petit di Amici 23

Il vero nome di Petit e Salvatore Moccia, è nato a Roma il 23 agosto 2005, il papà è di origini napoletane, mentre sua madre è francese. La sua grande passione, oltre alla musica è il calcio. Salvatore infatti, è stato nelle giovanili dell'Avellino, la squadra campana attualmente gioca in serie C. Il giovane cantante copre il ruolo di centrocampista

Dopo la morte della nonna, ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla musica, ispirandosi prima ai rapper californiani e poi a quelli della scena italiana. Nel corso delle audizioni di Amici, Rudy Zerbi, dopo aver ascoltato il suo inedito, gli ha fatto cantare una cover di Tutto il resto è noia di Franco Califano. Con la sua performance, Salvatore ha conquistato la fiducia dello storico coach del talent show, e attualmente Petit è membro del team di Rudy. Nel luglio di quest'anno, ha pubblicato il suo primo brano, Taki Taki. Ad Amici, fino ad oggi, ha proposto due inediti, il primo è Brooklyn, il secondo Che fai.

La presentazione di Maria De Filippi

Nel primo pomeridiano del programma, quello in cui è stata formata la nuova classe, Maria De Filippi presentando Petit ha detto: "Ha 18 anni, di Roma, con una madre di origini francesi e un padre napoletano. Quando canta, entra in un altro mondo, uno che gli piace e che lo fa sentire sicuro di sé. Non piange spesso, l'ultima volta è stata quando è morta la nonna. Non si arrabbia facilmente, e il momento più bello della sua vita è quando finisce un pezzo perché si sente vivo. Ha cominciato a scrivere a 13 anni ma ha comprato il suo primo microfono a 15 anni". I suoi artisti preferiti sono Pino Daniele e Franco Califano. Salvatore è il nipote dell'attrice Nadia Rinaldi.

Origini del nome d'arte di Salvatore Moccia

Nel corso del daytime di Amici del 18 ottobre Salvatore Moccia ha spiegato ai produttori Takagi e Ketra perchè ha scelto Petit come nome d'arte:"Petit deriva da un soprannome che mi veniva dato dalla nonna, madrelingua francese, la quale mi chiamava così. Dopo la sua scomparsa, ho deciso di adottare questo nome", ha raccontato il cantante.

I suoi amori

Petit ha rivelato che la sua canzone, scritta in napoletano, nasce da una delusione d'amore. "Mi ero appena lasciato e mio padre mi dice 'racconta questa cosa'. La canzone viene da lì, le cose belle nascono un po' così, buttate così, ma poi diventano un'idea enorme. Per me è davvero un onore che abbiate deciso di produrla.", ha spiegato a Takagi e Ketra che hanno deciso di produrre il suo inedito.

Nella casetta il cuore di Petit batte per Marisol, la ballerina di 17 anni, biellese ma originaria di Cuba.