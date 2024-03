Amici 23, Ayle e Kia non meritano il Serale secondo i finalisti: la loro reazione

Il daytime del 4 marzo di Amici 23 ha visto come protagonisti i non magliati, ovvero i ragazzi ai quali non è ancora stata consegnata la maglia per il serale. Durante la puntata, i ragazzi hanno esaminato una classifica redatta dai loro compagni finalisti riguardante chi meritasse di andare al Serale. Ayle si è classificato all'ultimo posto.

La classifica stilata dai 'magliati'

Nella puntata del 3 marzo di Amici 23, il numero di ragazzi che hanno ottenuto la maglia per il serale è salito a 10, con Sofia e Nicholas che hanno ricevuto le magliette color oro consegnate da Emanuel Lo. I concorrenti certi di partecipare alla fase finale del programma sono: Dustin, Marisol, Gaia, Lucia, Martina, Holden, Petit, Mida, Sofia e Nicholas

Ayle e Kia non meritano la finale di Amici 23 secondo i loro compagni

I dieci concorrenti selezionati hanno dovuto compilare in forma anonima una lista dei cinque partecipanti che ritengono meritevoli di accedere al serale. La classifica risultante è stata letta da tutti i partecipanti del talent show.

Amici 23: Emanuel Lo soffia Nicholas a Raimondo Todaro, Anna Pettinelli offre una maglia a Lil Jolie

Dei 17 allievi attuali della scuola, 15 passeranno al Serale. Secondo la classifica dei 'magliati', meriterebbero di non accedere alla parte finale Kia e Ayle, piazzatisi agli ultimi posti. Durante la discussione, Ayle ha chiesto chi non lo avesse votato, solo Nicholas e Gaia hanno ammesso di non averlo inserito nella loro lista.

Le reazioni di Ayle e Kia

In seguito, Ayle si è ritirato nel giardino, seguito da Kia, Petit, Sarah e Nahaze. Secondo Kia, la classifica non tiene conto solo delle capacità artistiche dei concorrenti, ma anche del loro lato umano. La cantante ritiene che molti abbiano votato basandosi su considerazioni personali.

Ayle, visibilmente provato, ha espresso il suo disappunto per essere giudicato dai compagni con cui condivide il percorso. Ha dichiarato di non interessarsi alla classifica, affermando che desidera vedere le facce dei suoi compagni quando riceverà la maglia. Ha sottolineato di avere il sostegno di Anna Pettinelli che crede in lui dall'inizio e che il resto non gli importa.

"Voglio vedere le loro facce quando prendo la maglia, resteranno di merd.a", ha detto Ayle "io ho una professoressa che crede in me dall'inizio, del resto non mi interessa".

Petit ha commentato dicendo che Ayle sembra non preoccuparsi troppo della situazione, anche se potrebbe non essere così. "A me sta passando la voglia anche di cantare il mio inedito, se poi devo arrivare sempre in fondo alla classifica", ha risposto Ayle.

Sarah ha consigliato ad Ayle di seguire l'esempio di Nicholas, che nonostante arrivi sempre ultimo, piace al pubblico e ha accettato tutte le sfide proposte da Celentano. "Ha fatto un sacco di brutte figure, ma è andato avanti, così bisogna fare", ha concluso Sarah.