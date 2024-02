Amici 23 anticipazioni puntata 3 marzo: Un cambio di squadra, due vanno al serale, ospiti e spoiler

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono terminate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 3 marzo alle 14:00. Siamo giunti al penultimo appuntamento prima del Serale, anche oggi gli allievi di canto e ballo si esibiranno nelle loro discipline e saranno sottoposti al severo verdetto dei giudici di questa settimana. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti, news e giudici del 3 marzo

Anche questa settimana come ospiti musicali ci saranno due cantanti che abbiamo visto a Sanremo 2024: Emma Marrone e Mr. Rain. La prima ha portato sul palco dell'Ariston il brano Apnea, classificatosi al quattordicesimo posto. Mr.Rain con la sua Due altalene è arrivato diciassettesimo.

La prova Marlù è stata vinta da Ayle con una lezione al pianoforte.

Amici 23: La classe di canto

I cantanti, come di abitudine, si sono esibiti sulle note delle canzoni preparate nel corso della settimana e giudicate questa volta da Emma, Max Brigante e Tommaso Toma.

Classifica dei concorrenti che non sono ancora ammessi al serale

Lil jolie

Sarah

Ayle

Kia

Nahaz

Amici 23, Nicholas contro Raimondo Todaro: "Il Serale non me lo deve regalare, mi sono fatto il cu*o"

Gara degli inediti:

Holden

Petit

Mida

Lil Jolie

Sarah e Martina

Nahaze

Ayle

Kia

Compiti

Sarah ha eseguito il compito assegnato in settimana da Anna Pettinelli. La speaker radiofonica l'ha trovato insufficiente, mentre la prova è andata bene sia per Lorella Cuccarini che per Rudy Zerbi.

Anna Pettinelli ha proposto a Lil Jolie di passare nella sua squadra, in questo caso le consegnerà la maglia per il serale. Lil Jolie non ha ancora deciso cosa fare, Rudy le ha dato la massima libertà di scelta.

Nicholas cambia squadra e va al serale di Amici 23

La classe di ballo

Nicholas ha cambiato squadra, lasciando Raimondo Todaro per Emanuel Lo. Il ballerino si è sentito tradito dal suo insegnante che gli avrebbe preferito Sofia al Serale. Nicholas ha affermato che non voleva restare con chi non crede in lui. Todaro gli ha rinfacciato che Emanuel Lo, fino all'altro giorno, non lo voleva al serale.

Dopo questo colpo di scena, Emanuel Lo ha chiesto ai professionisti se Nicholas meritasse la maglia per il serale, quando tutti hanno detto sì, il coreografo ha consegnato la maglia al suo nuovo allievo.

La gara tra i ballerini della scuola di Amici è stata giudicata da Rossella Brescia, ballerina e conduttrice televisiva.

Classifica

Nicholas

Marisol

Lucia

Dustin

Sofia

Giovanni

Kumo

Classifica Ballerini non ancora ammessi al serale

Sofia

Kumo

Nicholas

Giovanni

Allievi che parteciperanno al serale

Sono due gli alunni che oggi hanno ottenuto la maglia per il serale: Sofia e Nicholas. Ecco i ragazzi e le ragazze che ad oggi parteciperanno alla fase finale, i posti a disposizione sono quindici.

Ballerini

Dustin - Ballerino di Alessandra Celentano

Marisol - Ballerina di Alessandra Celentano

Gaia - Ballerina di Raimondo Todaro

Lucia - Ballerina di Emanuel Lo

Sofia - Ballerina di Emanuel Lo

Nicholas - Ballerina di Emanuel Lo

Cantanti