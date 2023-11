Amici 23, Matthew ascolta la risposta di Anna Pettinelli, Mew in lacrime: Drastiche decisioni

Nel daytime di Amici 23 del 22 novembre abbiamo conosciuto il destino di Matthew. Ieri, Rudy Zerbi aveva ritirato la felpa del suo ex allievo dopo che Matthew aveva espresso il suo disagio, affermando di non sentirsi apprezzato dal suo coach e avrebbe preferito continuare il suo percorso con Anna Pettinelli.

Nel corso del programma, è stato dedicato un segmento anche a Mew, che non è riuscita a trattenere le lacrime mentre Maria De Filippi le leggeva una lettera indirizzata alla cantante.

I dubbi di Matthew e la decisione di cambiare coach ad Amici 23

Nel daytime del 21 novembre di Amici 23, Matthew chiacchierando con i suoi amici si era lamentato della scarsa considerazione di Rudy Zerbi nei suoi confronti. "Quando cantano Holden, Lil Jolie, Petit io guardo Rudy, quando canto io è un'altra cosa, ha un altro sguardo. Io sto pensando di cambiare squadra ragazzi, di passare con la Pettinelli perché non mi sento apprezzato", aveva confidato il ragazzo.

Rudy Zerbi chiede la maglia indietro e la risposta di Anna Pettinelli

Detto fatto, Rudy è entrato nella casetta e gli ha chiesto di restituirgli la maglia, essendo venuto a mancare quella fiducia che dovrebbe caratterizzare il rapporto allievo-coach.

Matthew è stato convocato da Anna Pettinelli

Poco dopo il cantante è stato convocato da Anna Pettinelli, qui Matthew ha conosciuto la decisione della coach. "Da un po' mi frullava per la testa che forse non mi trovavo con il coach giusto. Nelle prime puntate ero carico, avevo voglia di fare e infatti nelle classifiche ero primo o secondo", ha esordito il cantante per spiegare il suo stato d'animo.

"Io ho pensato tanto alle parole che mi hai detto quando dovevo decidere che coach avere", ha continuato "Ripensandoci quel giorno forse non ho preso la decisione giusta, tu mi dicevi che volevi valorizzare la mia anima rock e io non lo sto facendo, sento che è stata intaccata la mia anima rock".

E infine: "Io sono pronto a dare ma non mi sento apprezzato a pieno. Vedo il rapporto che hai con Holy ed è diverso e questo mi ha fatto pensare tanto. Io non ti posso deludere, devo andare via di qui sapendo che ho dato il mio 100%.

"Io ci tengo ai miei ragazzi" gli ha risposto Anna Pettinelli "Tu mi piacevi prima e ancora oggi continui a piacermi quindi riprenditi la maglia. Ti volevo all'inizio. Sono convinta che non mi deluderai, benvenuto in squadra. Ti voglio vedere a cannone", ha concluso la coach facendo tirare un sospiro di sollievo al ragazzo.

Le Lacrime di Mew per una lettera letta da Maria de Filippi

Ma nel daytime di oggi uno spazio lo hanno avuto anche le lacrime di Mew, fidanzata di Matthew, la ragazza si è sciolta completamente per la sorpresa che le ha riservato la produzione: una lettera da Balù, il suo cagnolino. Nella busta c'era anche una foto di Veronica, sorella della cantante con in braccio Balù.

"Un giorno, ero sul divano con la mamma e ho sentito la tua voce dalla tv, il cuore della mamma batteva così forte che quasi copriva la tua voce e io ho dovuto alzarmi in piedi per riuscire a sentirla meglio, perché non volevo perdermi neanche una parola di quello che dicevi Sei la nostra stella, ti amerò sempre", ha letto, tra le altre cose Maria De Filippi.