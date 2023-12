Amici 23, Anna Pettinelli duro provvedimento contro Ayle: il ragazzo è fuori

Anna Pettinelli, dopo un ponderato periodo di ventiquattro ore, ha infine preso una decisione cruciale per il destino di Ayle. La sua scelta è scaturita dopo il rimprovero da parte dei vocal coach e la violazione del regolamento interno da parte del ragazzo, che si era collegato a Internet.

La speaker radiofonica e team coach del cantante ha comunicato la sua decisione: Ayle è stato escluso dalla partecipazione alla gara degli inediti. Questa punizione rappresenta un duro colpo per il giovane, anche se è riuscito, in qualche modo, a evitare l'espulsione definitiva.

Accuse e Rivelazioni nel Daytime del 19 Dicembre di Amici 23

Nel daytime del 19 dicembre, la produzione ha letto una nota delle vocal coach. Raffaella, Agnese e Antonella hanno accusato Mida, Holden e Ayle di non prestare attenzione alle lezioni di riscaldamento collettivo quotidiano. Gli ultimi due, inoltre, hanno usato Internet, nonostante il regolamento del programma lo impedisca.

Severo Rimprovero di Anna Pettinelli a Ayle

Ayle è stato duramente rimproverato da Anna Pettinelli, la sua coach: "Con te ogni giorno c'è un problema. Non riesco a capire se hai coscienza della fortuna che hai a stare qui dentro. Vorrei sapere perché trasgredisci le regole e fai come ti pare senza renderti conto delle conseguenze", gli ha detto l'insegnante che ha minacciato di cacciarlo dalla scuola.

La Decisione di Anna Pettinelli e la Reazione del cantante

Oggi Ayle, accompagnato da Mida e Holden, ha ascoltato il provvedimento dell'insegnante. Anna Pettinelli ha deciso di non farlo partecipare alla gara degli inediti. Un brutto colpo per il ragazzo che voleva esibirsi davanti ai rappresentanti delle radio con il suo ultimo brano.

Avvertimento di Espulsione: le parole della team coach

Anna Pettinelli ha detto ad Ayle che questa decisione, presa a mente fredda, è meno drastica di quella che avrebbe preso ieri. La speaker radiofonica gli ha ribadito che è stato vicinissimo ad essere espulso definitivamente dal talent show.

"Ayle, meno male che mi sono presa del tempo per pensare al tuo provvedimento perché se avessi dato retta a tutto quello che ci siamo detti e quello che hai fatto, non saresti più nella scuola".

"Riguardando la storia dei dieci giorni in cui ha avuto accesso a internet ho scoperto che non sei stato il solo, Holden ne sa qualcosa e spero che Rudy prenda un provvedimento nei suoi confronti, come io sto facendo con te".

"Io spero che tu abbia capito cosa significa stare nella scuola di Amici, ma il provvedimento arriva lo stesso. Domani ci sarà una gara di inediti con tutte le radio, è una gara importante alla quale tu non parteciperai", ha concluso Anna Pettinelli.