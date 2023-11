Amici 23, Alessandra Celentano fa piangere Nicholas: 'Sminuisce anche la borsa di studio'

Nel daytime di Amici 23 del 14 novembre, gli spettatori del talent show hanno assistito al duro attacco di Alessandra Celentano contro Nicholas, allievo di Raimondo Todaro. La maestra di danza, sin dal primo giorno, ha ritenuto che il ragazzo non fosse pronto per la scuola di Maria De Filippi. Oggi, la Celentano ha addirittura messo in dubbio la borsa di studio conquistata la settimana scorsa da Nicholas.

Nicholas ad Amici: La Critica di Alessandra Celentano

Oggi Nicholas è stato il protagonista, suo malgrado del daytime di Amici. Il ballerino è stato chiamato in studio per un'esibizione. Alessandra Celentano, che finora ha sempre criticato, e a volte screditato il modo di esibirsi dell'allievo di Raimondo Todaro gli ha assegnato un compito che l'aiutasse a capire lo stile in cui il ballerino può eccellere.

Purtroppo per Nicholas, anche questa volta la maestra non è stata soddisfatta della sua esibizione. "Sto cercando di capire se vedo una predisposizione in te", ha spiegato, commentando negativamente lo svolgimento del compito.

Amici 23, Elena D'Amario: Attacco sui social ad Alessandra Celentano, la reazione di Lorella Cuccarini

La Replica di Nicholas

"A volte, quando mi assegna un compito, ho l'impressione che lei non creda che io possa superarlo. Se vuole comunicare al maestro Raimondo Todaro che forse non dovrei essere qui, ci sono mille altri modi per farlo, piuttosto che portare su questo palco un livello così elevato", ha replicato l'allievo.

La Discussione sulla Borsa di Studio

Il discorso di Alessandra Celentano è degenerato quando ha messo in discussione la borsa di studio vinta da Nicholas la settimana scorsa. "Abbiamo notato grandi potenzialità in te. Devi dedicarti molto al lavoro, ma possiedi disciplina e determinazione. Abbiamo visto il tuo impegno, sei il tipo di studente che la Ailey School ricerca", gli dissero i professionisti arrivati dagli Stati Uniti motivando il riconoscimento.

Oggi Nichilas ha avuti un crollo emotivo dopo la discussione con ALessandra Celentano

"Ogni cosa che faccio qua dentro viene sminuita. Non ce la faccio più. Perché mi deve rovinare anche i traguardi? che ho raggiunto, come la borsa di studio", ha detto Nicholas. Todaro, da parte sua, ha invitato il suo allievo a non sperare che la Celentano gli assegni i compiti per farlo migliorare. "Devi capire che lei non ti vuole aiutare, pensa solo alle cose belle che hai ottenuto da quando stai qua".

La Decisione di Raimondo Todaro e le Emozioni di Nicholas

Nonostante i giudizi negativi di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, Raimondo Todaro ha confermato la maglia al suo allievo, che si è allontanato piangendo. Una volta arrivato nella casetta, dove è stato confortato da alcuni compagni, Nicholas ha esclamato: "Non ce la faccio più, non voglio stare qua".