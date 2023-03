Amici 22, serale, anticipazioni puntata 25 marzo: eliminato ed allievi al ballottaggio

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la seconda puntata del serale di Amici 22: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna Amici 22. Quella in onda il 25 marzo è la seconda puntata del serale, fase finale del talent di Maria De Filippi in cui sono stati ammessi 15 allievi. I ragazzi rimasti in gara oggi sono 13, dopo l'eliminazione di Megan ed NDG.

Gli allievi che partecipano al serale sono stati divisi in tre squadre capitanate dai diversi professori. La prima squadra è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda a Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, la terza ad Arisa e Raimondo Todaro. Giudici del programma sono Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Le anticipazioni sonofornite dall'account Twitter AmiciNews. Ospite della serata sarà Enrico Brignano.

Durante la serata ci saranno varie sfide tra le squadre che determineranno la prima eliminazione ed il ballottaggio per la seconda eliminazione. Ricordiamo la composizione delle squadre:

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Allievi Aaron, Piccolo G, Ramon Agnelli, Gianmarco Petrelli e Isobel Kinnear.

Squadra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Allievi: Angelina Mango, Cricca, Alessio e Mattia

Squadra Arisa e Raimondo Todaro. Allievi: Federica, Wax, Maddalena e Samu

Prima Manche

Nella prima manche la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo sfida il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Prima prova. Cricca contro Ramon: Vince Ramon

Seconda prova. Maddalena contro Piccolo G: Vince Maddalena.

Terza prova. Aaron contro Cricca e Angelina in duetto e vince Cricca, perchè Angelina non era in gara.

Vince la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Piccolo G, Aaron e Isobel, allievi della squadra avversaria, finiscono al ballottaggio. Alla fine delle esibizioni, l'allievo eliminato è Piccolo G. È il terzo alunni a lasciare il talent.

Seconda Manche

Si ripete la sfida Lorella Cuccarini e Emanuel Lo sfidano ancora una volta il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Prima prova. Sfida comparata tra Angelina e Aaron: Vince Aaron.

Seconda prova. Guanto di sfida su hip hop tra Samu e Ramon. La prova viene annullata perché Giuseppe Giofré non la ritiene equa.

Nuova seconda sfida: Angelina contro Gianmarco: Vince Angelina

Terza prova. Cricca contro Isobel: Vince Isabel

La sfida la vince la squadre Zerbi-Celentano. Al ballottaggio vanno Angelina, Cricca e Samu. Allo spareggio per l'eliminazione finisce Cricca.

Terza Manche

Il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfida la squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro.

Prima prova. Gianmarco e Isobel contro Alessio e Mattia: Vincono Alessio e Mattia.

Seconda prova. Isobel contro Federica e Wax: Vince Isobel

Terza prova. Aaron contro Mattia che balla un tango con Benedetta: Vincono Mattia e Benedetta.

La terza manche è vinta dal team di Arisa e Raimondo Todaro. Gli allievi avversari che vanno al ballottaggio sono Angelina, Cricca e Samu. I giudici mandano al ballottaggio finale Cricca.

Allo spareggio, che decreterà il secondo eliminato della serata ci sono Cricca e Gianmarco.

Dopo le esibizioni dei due allievi i tre giurati votano ma, come sempre, la loro decisione verrà comunicata agli allievi da Maria De Filippi nella casetta. Espediente trovato dalla produzione per evitare che ci siano spoiler anche sul secondo eliminato.