Amici 22: Piccolo G e Federica si riavvicinano, Rudy Zerbi allontana Wax e Aaron

Ad Amici 22 continua l'altalena di emozioni tra i giovani allievi della scuola di Maria De Filippi. Dopo il serale del 18 marzo, Piccolo G e Federica hanno avuto un chiarimento. Nel daytime di oggi, invece, tra Aaron e Wax c'è stato un nuovo screzio dopo il secondo guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi.

Piccolo G e Federica sono una delle coppie che si sono formate in quest'edizione di Amici. Dopo essersi allontanati nelle ultime settimane, ora si sono riavvicinati. "Mi fai penare. Mi dispiace sottrarmi a un sentimento, è strano", ha spiegato Piccolo G alla ragazza che sabato sera ha rischiato di essere eliminata al ballottaggio.

Parlando del loro allontanamento Piccolo G ha detto: "Perché lo facciamo? Quale è il vero motivo? Mi viene da pensare tante cose brutte che non vorrei pensare. Non sapendo quello che pensi, provi, senti, mi faccio tante idee". Federica sembra convinta che la convivenza nella casetta possa complicare la loro relazione. "Io non capisco, noi una sera abbiamo chiacchierato e riso, io ti ho detto 'non è meglio così?'. Se abbiamo visto che qua dentro non riusciamo a darci quello che è giusto e ci complichiamo, perché continuare a farlo qua? Cioè non è meglio così". I due alla fine si sono seduti sulla panchina esterna e si sono baciati.

Mentre Piccolo G e Federica parlavano della loro relazione, Aaron e Wax chiarivano le incomprensioni avute in questi mesi. Ma mentre i due chiacchieravano, è arrivato il messaggio di Rudy Zerbi, insegnate di Aaon, che ha lanciato un guanto di sfida a Wax, che sta nella squadra di Arisa. "Potrai usare l'autotune e potrai muoverti sul palco, rimangono le altre restrizioni, niente oggi particolari e barre", ha detto Zerbi a Wax.

Il giovane cantante si è confrontato con Arisa, l'insegnante non vuole accettare il guanto di sfida. "Rifiuterei questo Guanto perché ancora una volta non ti si rispetta. Ti ha tolto l'unica cosa in cui tu sei veramente unico - ha spiegato a Wax - Non è giusto che tu sostenga una prova in cui non sei tu. Secondo me lui ha paura di far perdere Aaron. Fai lottare le persone per come sono sempre state".

Tornato nella casetta, Wax non ha comunicato subito ad Aaron il rifiuto del guanto da parte sua e della sua insegnante. Questo ha fatto arrabbiare l'allievo di Zerbi: "Io quando sono tornato l'altra volta, l'ho detto subito che l'ho accettato e che non ho problemi. Lo sai qual è la cosa? È una scuola, perché non ti metti in gioco? Se mi dicono di esibirmi con le barre e con gli oggetti strani io lo faccio".