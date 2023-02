Amici 22, anticipazioni del 19 febbraio: Mr.Rain ospite e tre allievi al serale

La nuova puntata di Amici 22 va in onda oggi 19 febbraio alle ore 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Amici 22 va in onda oggi, 19 febbraio, su Canale 5 alle 14:00: il serale è sempre più vicino ed i ragazzi sono in attesa delle decisioni degli insegnanti. Oggi tre alunni saranno ammessi alla fase finale e indosseranno la maglia color oro. Nel daytime di venerdì 17 febbraio 2023 è stato comunicato che Jore ha abbandonato la scuola per motivi personali

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi che l'ospite della puntata è Mr.Rain terzo classificato al Festival di Sanremo 2023. Una delle rivelazioni della kermesse canora sarà tra i giudici della puntata e ci farà ascoltare la sua Supereroi. Al suo fianco nel ruolo di giudici ci saranno Sangiovanni e il maestro Beppe Vessicchio. I ballerini saranno giudicati da Eleonora Abbagnato.

Dopo l'esibizione dei cantanti Lorella Cuccarini ha fatto indossare ad Angelina la maglia oro dandole l'accesso alla finale. La cantante era prima nella classifica generale. La gara di oggi è stata vinta da Wax.

Gara canto: la classifica

WAX

Angelina

Aaron

Federica

Cricca

NDG

Mezcal

Niveo

PICCOLO G

Due ballerini accedono alla fase finale, sono Maddalena e Gianmarco,

Gara ballo: la classifica

Maddalena

Samu

Gianmarco

Megan

Giulia

Alessio

Mattia

Benedetta

Paky

Emanuel Lo ha partecipato alla registrazione del programma in collegamento video. Il maestro ha giudicato una gara d'improvvisazione tra Gianmarco, Samu, Ramon e Paky. Primo è risultato Gianmarco.

Nel corso della puntata saranno assegnati altri premi speciali agli allievi di Amici 22. Wax ha vinto una sfida con Aaron e Piccolo G e terrà un suo concerto all'Alcatraz a Milano. Maddalena, Ramon e Mattia, finiti a pari medito in una gara giudicata da Kledi, balleranno ad un evento con altri ballerini in onore di Carla Fracci.