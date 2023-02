Amici 22, anticipazioni del 12 febbraio: Tiziano Ferro ospite e un nuovo ingresso

La nuova puntata di Amici 22 va in onda oggi 12 febbraio alle ore 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Amici 22 va in onda oggi, 12 febbraio, su Canale 5 alle 14:00: il serale è sempre più vicino ed i ragazzi sono in attesa delle decisioni degli insegnanti. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, per il canto, e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo devono assegnare le famose magliette color oro che certificano l'accesso alla finale dei loro allievi. Oggi, a sorpresa, ci sarà un nuovo ingresso.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi che l'ospite della puntata è Tiziano Ferro. Il cantante di Latina sarà anche il giudice della gara di canto, ma prima ci farà ascoltare La prima festa del papà, il suo nuovo singolo: I ballerini saranno giudicati da un trio composto da Garrison Rochelle, Kledi kadiu e Kristin Cellini.

Classifica della gara di canto

Angelina Aaron Federica Cricca Niveo Jore NDG Wax Piccolo G

Rudy Zerbi ha fatto entrare un nuovo cantante si tratta di Mezkal. Potrebbe sostituire uno tra Piccolo G, Aaron e Jore

Classifica della gara di ballo

Alessio Samu Gianmarco Maddalena Paky Mattia. Megan Benedetta

Alessandra Celentano ha fatto ballare a Mattia una coreografia sulle note di Natural degli Imagine Dragons. Voto tra il 5 e il 6 ma il ballerino ha avuto i complimenti dalla maestra per i miglioramenti.

Gara di ballo: il vincitore avrà la possibilità di danzare in una compagnia che fa uno spettacolo dei Pink Floyd. Si sono sfidati Alessio, Samu e Gianmarco. Il vincitore è stato Alessio.

Gara di canto: il vincitore avrà la possibilità di cantare al festival di Ferrara. Federica, Aaron e Angelina hanno cantato Let it be senza averla provata prima. Ha vinto Angelina.