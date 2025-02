Amici 2025, gli allievi si preparano al serale ma non mancano le sorprese: le anticipazioni del 16 febbraio

Nonostante la sbornia sanremese, sono terminate le riprese della nuova puntata di Amici 24 che, come da consuetudine, andrà in onda il 16 febbraio su Canale 5. Grazie a Superguidatv possiamo conoscere le prime anticipazioni e capire cosa sta succedendo all'interno della scuola di Maria De Filippi. Per ora nessuna eliminazioni ma i prof continuano a costruire le proprie squadre in vista del serale.

Altri due cantanti ricevono la maglia d'oro. Un'influenza decima tutta la classe: le anticipazioni

Con la classe ridotta quasi all'osso, il pomeridiano si focalizza solo sul prossimo step del reality. La scorsa settimana, dopo i tre si da parte dei prof., sono state Alessia e Antonia ricevono la maglia d'oro. Le sfide ne confermano altri due.

Infatti, è Chiara (allieva della Celentano) che ottiene il lascia passare e anche Nicolò (allievo della Pettinelli) torna a indossare la sua meritatissima maglia. Altri, invece, restano ancora in panchina. Chiamamifaro, ad esempio, resta molto delusa da un commento che ha ricevuto da Anna Pettinelli.

La sfida, però, continua. La gara di ballo, giudicata da Rossella Brescia e da Garrison, vede al primo posto Francesco e all'ultimo Antonio. L'allievo, però, non finisce in sfida immediata. Il canto, invece, giudicato da Fiorella Mannoia, vede Chiamamifaro al primo posto e TrigNO torna ultimo, suscitando diversi malumori della prof che, però, rispetta il parere del giudice. In puntata ci sono diversi assenti. Da Alessia che è via per un campionato di ballo. Jacopo, Dandy e Danile, invece, sono influenzati e quindi sono a riposo.

Pochi i gossip tra i prof. che, da quel che sembra, depongono le armi per cercare di formare le giuste squadre in vista della fase finale del talent. Durante il pomeridiano, per la seconda volta, non c'è nessun ospite musicale.