Amici 2024: Anna Pettinelli reagisce all'eliminazione di Nicolò. La risposta del cantante

La semifinale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda ieri sera, si è conclusa con un colpo di scena che ha lasciato molti spettatori senza parole: l'eliminazione di Nicolò Filippucci. Il giovane cantante umbro, tra i più talentuosi e amati di questa edizione, non accederà alla finale. Una decisione che ha sorpreso sia il pubblico che la sua insegnante, Anna Pettinelli.

La semifinale di Amici 24 e il post di Anna Pettinelli

Nicolò, diciotto anni, era arrivato in semifinale insieme a Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria, TriGNo e Antonia Nocca. Se i ballerini Francesco, Alessia e Daniele erano già stati annunciati come finalisti dalle anticipazioni, la decisione sui cantanti è arrivata ieri sera, direttamente dai giudici: Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario. A lasciare la scuola è stato proprio Nicolò.

Nicolò a Witty TV

La reazione di Anna Pettinelli non si è fatta attendere. Attraverso i suoi social, la prof. ha condiviso un messaggio sentito e affettuoso per il suo allievo, mostrando tutto il suo dispiacere per l'esito della serata: "Caro, carissimo Nicolò. Prendo in prestito questa immagine, una delle tante che stanno girando in queste ore. Anche se non sei in finale, sei parte della storia di Amici e nessuno potrà dimenticarti. Hai lasciato il segno, ed è questo che conta davvero"

"Ti ho scelto a settembre e lo rifarei altre mille volte. Sei speciale. Ti voglio bene e sai che se avrai bisogno di me, io ci sarò sempre." Parole che hanno commosso anche Nicolò, che ha risposto con semplicità, ma profonda gratitudine: "Grazie". Poco dopo l'eliminazione, il cantante ha commentato a caldo, ai microfoni di Witty Tv, la sua uscita dal talent.

Le prime parole di Nicolò dopo l'eliminazione

"Non sono fierissimo di me per non essere arrivato in finale. Però penso di aver lavorato tanto su me stesso. Guardando come sono entrato a settembre sono contento di come esco adesso. Voglio essere onesto, in questo momento però non mi sento di essere stato bravo stasera, forse sono troppo severo con me stesso".

"Cercherò di credere alle parole di Maria. Mi conosco, voglio sempre di più. Tendo a pretendere sempre di più da me stesso." Il suo percorso nel talent potrebbe essersi fermato un passo prima della finale, ma Nicolò Filippucci ha già conquistato un posto nel cuore dei fan di Amici. E per molti, il suo viaggio nella musica è solo all'inizio.