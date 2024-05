American Sweatshop: Lili Reinhart protagonista di un thriller sul lato oscuro dei social media

Lili Reinhart, attrice di Riverdale, sarà la protagonista di American Sweatshop. Secondo Deadline, il mystery thriller esplorerà il lato oscuro di Internet.

La Reinhart è nota per aver interpretato Betty Cooper nella serie di successo della The CW, Riverdale. Al di fuori di Riverdale, Reinhart è apparsa al fianco di Jennifer Lopez in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business. Reinhart è stata protagonista di I nostri cuori chimici di Prime Video e ha recitato in Linee parallele di Netflix.

"Daisy Moriarty (Reinhart), alle prese con una vita personale caotica, si ritrova risucchiata nel lato oscuro di internet. Moriarty e un gruppo eterogeneo di colleghi lavorano per delle agenzie che valutano immagini e video dannosi e offensivi caricati sui social media", si legge nella sinossi ufficiale. "Con distaccata cautela e uno squilibrato senso dell'umorismo, esaminano i milioni di post che vengono 'segnalati per la revisione'. Ma un video particolarmente violento si impadronisce di Daisy, attirandola fuori dall'ufficio, lontano dalla sicurezza della sua tastiera, e in un mondo pericoloso, mentre cerca ossessivamente di far ricadere la responsabilità su qualcuno".

I dettagli del film

American Sweatshop sarà diretto da Uta Briesewitz (Stranger Things, This Is Us) su una sceneggiatura di Matthew Nemeth (City on a Hill). Tra i produttori figurano il premio Oscar Barry Levinson, Tom Fontana, Jason Sosnoff e Anita Elsani.

Briesewitz, Nemeth, Reinhart, D'Amico, Catherine Hagedorn e Joanna Plasky saranno i produttori esecutivi.

"Molti di noi hanno una storia da raccontare su un'esperienza con il lato oscuro di Internet, ed è terribile che la violenza a cui siamo esposti quotidianamente stia ricablando il nostro cervello", ha dichiarato Reinhart in un comunicato. "American Sweatshop affronta questo tema in un modo inventivo e coinvolgente che mi ha appassionato fin dalla prima pagina. Sono entusiasta di lavorare con Uta a questo film di grande attualità e di grande intrattenimento".