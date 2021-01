Lili Reinhart: la sua reazione dopo che un impostore ha rilasciato un'intervista al suo posto

Lili Reinhart è intervenuta sulla questione dell'impostore che si è spacciato per lei in occasione di un'intervista con il magazine Seventeen. L'attrice di Riverdale, così, ha interrotto il suo silenzio sui social media e ha segnalato l'errore della rivista.

Il magazine ha prontamente pubblicato le scuse a Lili Reinhart attraverso il suo profilo Twitter, si è scusato per le false informazioni diffuse e per aver intervistato un impostore. Seventeen ha scritto: "Oggi abbiamo pubblicato una breve storia con informazioni che pensavamo provenissero da Lili Reinhart. Tuttavia, siamo stati informati del fatto che la persona che ci ha contattati non fosse Lili Reinhart ma un impostore che si è sostituito a lei. Per questo motivo, vogliamo fare le nostre più sincere scuse a Lili e ai suoi fan".

Come riportato da Geo News, poi, Seventeen ha continuato: "Abbiamo reagito prontamente rimuovendo l'articolo dal nostro sito. Ovviamente ci assumiamo tutta la nostra responsabilità. In futuro, garantiamo che una situazione del genere non avvenga mai più".

Dal canto suo, subito dopo la risposta di Seventeen, Lili Reinhart ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha ripostato quanto scritto dal magazine e ha aggiunto: "Per qualche bizzarra ragione, qualcuno ha deciso di impersonarmi. Non è stato detto nulla di inappropriato. Tuttavia, è giusto sottolineare che quelle non sono le mie parole".