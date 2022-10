American Horror Story: New York City, un nuovo teaser trailer confonde ancora di più i fan

Spunta in rete un nuovo criptico teaser trailer di American Horror Story: New York City che alimenta ancora di più la curiosità verso l'undicesima stagione della serie.

Finalmente abbiamo un primo teaser trailer dedicato ad American Horror Story: New York City, anche se non è quello che tutti si aspettavano. Il teaser è stato rilasciato giovedì da FX, e invece di saziare la curiosità del fandom non ha fatto altro che alimentarla con nuovi punti interrogativi.

American Horror Story: uno dei tanti misteriosi personaggi della serie targata Ryan Murphy

Non contenendo alcuna immagine o dettaglio diretto di American Horror Story il video promette che l'undicesima sarà "una stagione come nessun'altra", parlando anche de "l'anno più mortale" in assoluto nella narrativa della serie tv. Per adesso, quindi, dobbiamo accontentarci della sua descrizione in cui è riportato: "morti e sparizioni misteriose aumentano in città. Nel frattempo un dottore fa una scoperta spaventosa e un giornalista locale diventa il titolo di domani".

American Horror Story, Freakshow - commento a Pink Cupcakes

Quindi non sappiamo molto di più in merito ad American Horror Story: New York City, se non i nomi del suo cast confermati, con Joe Mantello, Billie Lourd, Zachary Quinto, Russell Tovey, Leslie Grossman, Charlie Carver, Sandra Bernhard, Isaac Powell, Denis O'Hare e Patti LuPone.

Il sito TvLine ha riportato che i primi due episodi di questa nuova stagione debutteranno sugli schermi american di FX mercoledì 19 ottobre, seguiti dai restanti otto in onda nelle otto settimane seguenti nella stessa fascia oraria.