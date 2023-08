American Horror Story: Delicate, il poster e la data di uscita dei nuovi episodi

Per annunciare l'arrivo sugli schermi di FX di American Horror Story: Delicate, la stagione 12 della serie antologica, è stato condiviso un nuovo poster che ritrae Emma Roberts.

L'immagine svela quindi che la prima parte in cui sono stati suddivisi gli episodi inediti ha come data di uscita fissata quella del 20 settembre.

American Horror Story: Delicate, il poster della stagione

I primi dettagli della nuova stagione

American Horror Story tornerà con delle puntate che saranno ispirate al romanzo Delicate Condition, scritto da Danielle Valentine. Tra le pagine si racconta una storia che viene descritta come una versione aggiornata di Rosemary's Baby. La protagonista del libro sarà infatti una donna convinta che una presenza oscura voglia porre fine alla sua gravidanza.

La sceneggiatura di tutte le puntate è stata firmata da Halley Feiffer.

Il debutto di Kim Kardashian nella serie

Il produttore Ryan Murphy aveva annunciato: la presenza della star dei reality dichiarando: "Kim Kardashian è una delle stelle più grandi e luminose della televisione al mondo e siamo elettrizzati nell'accoglierla nella famiglia di American Horror Story. Io e Emma siamo entusiasti nel collaborare con questa vera forza nella cultura. Halley Feiffer ha scritto un ruolo divertente, pieno di stile e terrificante per Kim, e questa stagione è ambiziosa come nessuna mai realizzata prima".

Nel cast delle puntate ci saranno anche Emma Roberts, Cara Delevingne, Zachary Quinto, Michaela Jaé Rodriguez, Matt Czuchry, Annabelle Dexter-Jones, Odessa A'zion, Debra Monk e Julie Monk.