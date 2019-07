American Horror Story: 1984, il teaser svela il cast dei nuovi episodi!

Ryan Murphy ha condiviso un teaser di American Horror Story: 1984 in cui si svela il cast dei nuovi episodi.

American Horror Story: 1984 ha un nuovo teaser con cui si svela il cast della nuova stagione della serie antologica creata da Ryan Murphy.

Il video mostra quindi i protagonisti con un look in perfetto stile anni Ottanta, mostrando i volti dei personaggi al centro della storia.

Ryan Murphy ha condiviso il video di AHS: 1984 scrivendo su Instagram: "Per festeggiare il primo giorno delle riprese della nona stagione di American Horror Story, ecco l'annuncio ufficiale del cast di 1984".

Il video si apre con una presenza minacciosa che cammina nell'oscurità di una capanna buia, prima di mostrare le star pronte a "entrare in azione".

Tra gli interpreti degli episodi ci saranno quindi Matthew Morrison, Angelica Ross, lo sportivo Gus Kensworthy, DeRon Horton e Zach Villa. Confermata anche la presenza di Emma Roberts, Billie Lourd, Cody Fern, Leslie Grossman e John Carrolly Lynch.

Sarah Paulson, invece, sarà una presenza limitata a causa del suo impegno sul set dello show targato Netflix Ratched, creato anche in questo caso da Ryan Murphy.

La produzione di American Horror Story, arrivata alla sua nona stagione, non ha svelato la trama ufficiale degli episodi che andranno in onda negli Stati Uniti a partire dal 18 settembre, su FX. Per ora l'unica certezza è che il progetto sarà ispirato ai film slasher degli anni '80.