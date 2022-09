American Horror Story 11: svelata la data e il titolo dei nuovi episodi

FX ha svelato il titolo e la data di uscita di American Horror Story 11: il nuovo gruppo di dieci puntate si intitolerà infatti NYC e arriverà sugli schermi americani dal 19 ottobre.

Gli episodi andranno in onda a gruppo di due per quattro settimane consecutive e, per ora, non è stata svelata la trama.

Nel cast dell'undicesima stagione di American Horror Story ci saranno un mix di "veterani" dello show e nuovi arrivi. Gli interpreti confermati sono Joe Mantello, Billie Lourd, Zachary Quinto, Russell Tovey, Leslie Grossman, Charlie Carver, Sandra Bernhard, Isaac Powell, Denis O'Hare e Patti LuPone.

FX ha condiviso due poster:

American Horror Story: NYC, i poster della stagione 11

American Horror Story: NYC, i poster della stagione 11

NYC sarà il nuovo capitolo, dei tredici per ora previsti da FX, dopo Murder House e proseguito poi con Asylum, Coven, Freak Show, Hotel, Roanoke, Cult, Apocalypse, 1984 e Double Feature: Red Tide e Death Valley.

La serie è stata creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk e tra i produttori ci saranno Murphy, Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray, Manny Coto, Jennifer Salt e Our Lady J.