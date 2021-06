American Horror Stories: il poster della nuova serie

Il 15 luglio debutterà sugli schermi americani la serie American Horror Stories, il nuovo progetto prodotto da Ryan Murphy legato al suo show arrivato alla decima stagione e online è stato condiviso un nuovo poster.

L'immagine utilizza degli elementi già portati sugli schermi in occasione delle prime stagioni del progetto antologico creato per FX.

American Horror Stories: il poster della serie

Ryan Murphy aveva recentemente pubblicato una foto che ritraeva alcuni dei protagonisti dello spinoff: Kevin McHale, conosciuto dal pubblico televisivo grazie a Glee, Dyllon Burnside che è recentemente apparso in Pose, Charles Melton che ha fatto parte degli interpreti di Riverdale, e Nico Greetham che ha recitato in The Prom.

Secondo alcune indiscrezioni, nella serie antologia American Horror Stories dovrebbe recitare anche Danny Trejo.

Sarah Paulson, da tempo una presenza costante nella serie originale, dovrebbe essere impegnata alla regia di alcuni episodi.

Al termine della messa in onda su FX dello show prenderà poi il via la decima stagione di American Horror Story, intitolata Double Feature, sfruttando in questo modo il traino di Halloween.

Gli episodi proporranno due storie diverse, una ambientata in mare e una sulla spiaggia. Nel cast si assisterà al ritorno nel cast di Sarah Paulson, Evan Peters e Kathy Bates, e il gruppo di interpreti è completato da Macaulay Culkin, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, e Finn Wittrock.