American Horror Stories: FX ordina la serie e rinnova Better Things e It's Always Sunny in Philadelphia

FX ha annunciato di aver ordinato la produzione di American Horror Stories e il rinnovo di Better Things e It's Always Sunny in Philadelphia.

American Horror Stories, lo spinoff della serie antologica di FX, ha ottenuto il via libera alla produzione da parte dell'emittente americana.

Gli aggiornamenti condivisi online comprendono anche il rinnovo di Better Things, la comedy di Pamela Adlon, e di It's Always Sunny in Philadelphia.

Ryan Murphy aveva svelato che lo spinoff di American Horror Story, rinnovata fino alla tredicisima stagione, sarà una serie antologica composta da episodi di un'ora e ognuno racconterà una storia diversa.

La decima stagione dello show originale dovrà attendere la possibilità di ritornare sul set rispettando le norme previste durante l'emergenza Coronavirus.

Nel 2021 dovrebbe inoltre tornare American Crime Story con la stagione intitolata Impeachment.

Better Things ha inoltre ottenuto il rinnovo per una quinta stagione che ha come protagonista, produttrice e regista Pamela Adlon.

C'è sempre il sole a Philadelphia è ormai giunta a una storica quindicesima stagione.

Tra i nuovi show ci saranno:

A Teacher, una serie limitata composta da dieci episodi con protagonisti Kate Mara e Nick Robinson.

The Oldman avrà un cast stellare composto da Jeff Bridges, John Lithgow e Amy Brenneman. Tra i produttori ci saranno John Steinberg, Robert Levine, Warren Littlefield e Jon Watts.

Y: The Last Man ispirato al fumetto di Brian K. Vaughn e con star Diane Lane.

Una serie antologica della durata di trenta minuti prodotta e creata da B.J. Novak.

Tra gli show che ritorneranno ci saranno nella prossima stagione ci saranno American Crime Story, American Horror Story, Archer, Atlanta, Better Things, Breeders, Cake, Dave, Fargo, Pose, Mayans M.C., Mr Inbetween, Snowfall e What We Do In the Shadows.